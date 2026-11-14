Tin thế giới sáng 14-11: Nổ đường ống dẫn khí đốt ở Argentina, khoảng 40 người thương vong

(GLO)- Châu Âu lập phái đoàn tập thể tham gia đàm phán hòa bình Ukraine; Argentina: Nổ đường ống dẫn khí đốt, khoảng 40 người thương vong; Mỹ tạm dừng hoạt động cất cánh trên toàn quốc, gần 7.900 chuyến bay bị chậm trong ngày... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-11.

Châu Âu lập phái đoàn tập thể tham gia đàm phán hòa bình Ukraine

Ngày 13-11, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), nhóm họp tại Dublin, Ireland, đã chính thức thông qua phương án cử một phái đoàn tập thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Nhóm đàm phán của châu Âu sẽ bao gồm đại diện các định chế EU cùng nhóm E5, nòng cốt của "liên minh các nước tự nguyện". Ảnh: Reuters

Phát biểu tại buổi họp báo bế mạc hội nghị không chính thức, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh đây là nỗ lực phối hợp chung để đảm bảo châu Âu "lên tiếng bằng một giọng thống nhất".

Ông Costa cho rằng việc có nhiều đại diện không phải là vấn đề đáng ngại, bởi phía Mỹ của Tổng thống Donald Trump cũng cử hai nhà đàm phán và Ukraine có từ ba đến bốn đại diện. Ưu tiên hàng đầu của EU hiện nay là tận dụng đà tiến triển hiện tại để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình tốt nhất.

Song song với việc chuẩn bị trở lại bàn đàm phán, EU khẳng định sẽ không nới lỏng sức ép đối với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố cách tốt nhất để buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán nghiêm túc là duy trì áp lực, đồng thời cho biết sẽ trình gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga trong những ngày tới.

Về hỗ trợ tài chính, các nhà lãnh đạo dự kiến thông qua gói viện trợ trị giá 45 tỷ euro cho Ukraine tại Hội đồng châu Âu bất thường ở Brussels vào cuối tháng này.

Israel tấn công 5 thị trấn ở miền Nam Lebanon

Theo truyền thông Lebanon, ngày 13-11, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào 5 thị trấn ở miền Nam nước này, trong khi máy bay không người lái bay ở độ cao thấp trên bầu trời Thủ đô Beirut.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết, xe tăng Israel đã bắn hai quả đạn pháo về phía một ngôi nhà tại thị trấn Mayfadoun thuộc quận Nabatieh.

Khói bốc lên từ miền nam Lebanon sau các cuộc tấn công của Israel, nhìn từ Nabatieh, Lebanon, ngày 2-6-2026. Ảnh: Reuters

Tại quận Marjayoun, pháo binh Israel nhắm mục tiêu vào các thị trấn Tallousa và Bani Hayyan, kèm theo hỏa lực súng máy hướng về Tallousa.

Tại quận Tyre, pháo binh đã bắn vào thị trấn Majdal Zoun, trong khi lực lượng bộ binh bắn súng máy về phía con đường chính dẫn đến thị trấn Al-Mansouri.

Truyền thông Lebanon cũng đưa tin về các máy bay không người lái của Israel, bay ở độ cao thấp trên bầu trời Thủ đô Beirut, nhưng không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.

Argentina: Nổ đường ống dẫn khí đốt, khoảng 40 người thương vong

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng, 30 người khác bị thương và 2 người mất tích trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt nghiêm trọng kèm hỏa hoạn xảy ra vào sáng 13-11 (giờ địa phương) tại khu vực Remedios de Escalada, thuộc quận Lanús, ngoại ô thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Vụ nổ xảy ra sau khi máy móc thi công làm hư hại một đường ống phân phối khí tự nhiên. Ảnh: telesurenglish

Thông tin ban đầu từ giới chức địa phương xác nhận sự cố xảy ra vào khoảng 10h52 (giờ địa phương) tại ngã tư đường Beltrán và Del Valle Iberlucea - khu vực thương mại sầm uất.

Trong quá trình thi công sửa chữa của Công ty khí đốt Metrogas cùng nhà thầu phụ Exgade, một chiếc máy xúc đã làm thủng đường ống phân phối khí đốt trung áp, dẫn đến rò rỉ và phát nổ dữ dội. Ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh và lan sang nhiều cửa hàng lân cận trên hai tuyến phố Beltrán và Hipólito Yrigoyen.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, sơ tán toàn bộ người dân, cửa hàng kinh doanh, một trường học và một viện dưỡng lão trong bán kính 200 mét.

Hơn 200 nhân viên cứu hộ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lính cứu hỏa tình nguyện từ nhiều địa phương lân cận, lực lượng phòng vệ dân sự cùng Hội Chữ thập đỏ đã được huy động để khống chế đám cháy.

Mỹ tạm dừng hoạt động cất cánh trên toàn quốc, gần 7.900 chuyến bay bị chậm trong ngày

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13-11 ra lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc do sự cố liên lạc ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát không lưu.

Sự cố gây gián đoạn hoạt động hàng không trong bối cảnh Mỹ đang triển khai chương trình hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu trị giá hàng chục tỷ USD.

Phi cơ chờ trên đường băng sân bay quốc tế Miami, bang Florida ngày 13-11. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố ảnh hưởng đến tất cả các Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường dài trên toàn quốc.

Hãng tin AP dẫn thông báo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết thêm lệnh tạm dừng hoạt động cất cánh được áp dụng "do những tình huống bất thường và vì lý do an toàn".

Lệnh tạm dừng áp dụng đối với các chuyến bay chuẩn bị khởi hành, trong khi những máy bay đang trên không vẫn có thể hạ cánh. Các chuyến bay quốc tế đến Mỹ được xem xét xử lý theo từng trường hợp.

Các quan chức ngành hàng không cho biết FAA chưa thông báo thời điểm có thể dỡ bỏ lệnh đình chỉ. Tuy nhiên, những dấu hiệu ban đầu cho thấy tình trạng gián đoạn liên lạc đang được cải thiện tại một số khu vực.