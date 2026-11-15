Tin thế giới sáng 15-11: Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ, thêm 4 tàu dầu phát nổ tại eo Hormuz

(GLO)- Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ, thêm 4 tàu dầu phát nổ tại eo Hormuz; Hai nước thành viên NATO từ chối tài trợ thêm vũ khí cho Ukraine; Hàng không Mỹ tiếp tục hỗn loạn sau khi dỡ bỏ lệnh dừng cất cánh... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-11.

Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ, thêm 4 tàu dầu phát nổ tại eo Hormuz

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều ngày 14-11 tuyên bố đã bắn hạ thêm 1 UAV trinh sát quân sự của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz.

Động thái diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tehran tập kích căn cứ Mỹ ở Bahrain, đáp trả cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào thành phố ven biển của Iran một ngày trước đó.

Ảnh chụp từ đoạn video do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran công bố, cho thấy một con tàu được cho là đang chở khí hóa lỏng đã trúng thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

Trước tuyên bố trên, IRGC thông báo có thêm 2 tàu dầu đã bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz. Như vậy, theo báo cáo của IRGC, trong ngày 14-11, có tổng cộng 4 tàu dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz. Cả 4 phương tiện bị cáo buộc đi vào tuyến phi pháp và không an toàn ở phía Nam eo biển.

Thời gian qua, IRGC thường xuyên thông báo việc tàu hàng bị va trúng thủy lôi tại eo Hormuz. Tehran khẳng định hầu hết các tàu đã phát nổ và bốc cháy. Tuy nhiên, tính chân thực của thông tin, chưa được các nguồn đáng tin cậy kiểm chứng.

Hai nước thành viên NATO từ chối tài trợ thêm vũ khí cho Ukraine

Ba Lan đã từ chối tiếp tục tài trợ cho việc mua vũ khí do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, viện dẫn chi tiêu quân sự trong nước và tình trạng thâm hụt ngân sách.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu tại Varna, ngày 10-11-2026. Ảnh: Mihaela Aroyo/ AFP

Một thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Bulgaria cũng từ chối tham gia gói viện trợ trị giá 70 tỷ euro của châu Âu và tuyên bố sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí, đạn dược từ kho dự trữ của mình.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev tuyên bố rằng nước này không còn khả năng hỗ trợ tài chính cho Ukraine, với lý do thâm hụt ngân sách. Ông Radev cũng loại trừ khả năng Bulgaria tham gia gói tài trợ bổ sung trị giá 70 tỷ euro mà nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị các nước EU ủng hộ.

Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước láng giềng đã xấu đi trong những tháng gần đây do những tranh cãi liên quan đến việc Ukraine tôn vinh các nhân vật từng cộng tác với Đức Quốc xã.

Hàng không Mỹ tiếp tục hỗn loạn sau khi dỡ bỏ lệnh dừng cất cánh

Hoạt động hàng không Mỹ tiếp tục gián đoạn trong ngày 14-11, dù lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc đã được dỡ bỏ từ tối hôm trước. Hơn 10.000 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy khi các hãng nỗ lực bố trí lại máy bay và tổ bay, đưa lịch khai thác trở lại bình thường.

Hành khách xếp hàng tại quầy vé ở Sân bay Quốc tế John F. Kennedy tại New York, bang New York, ngày 14-11. Ảnh: AFP-Yonhap

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết hệ thống kiểm soát không lưu đã hoạt động trở lại đầy đủ trong sáng 14-11. Tuy nhiên, hành khách vẫn phải chờ đợi hoặc thay đổi hành trình do các hãng cần thời gian giải quyết lượng chuyến bay tồn đọng và đưa máy bay, phi công, tiếp viên tới những nơi cần thiết.

Lịch khai thác dự kiến được khôi phục đầy đủ vào cuối ngày 15-11.

Cũng trong ngày 14-11, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố đình chỉ hoạt động hàng không trên toàn quốc bắt nguồn từ công việc nâng cấp hệ thống viễn thông do công ty L3Harris Technologies thực hiện.

Việc nâng cấp này nằm trong quá trình chuyển đổi hệ thống từ dây cáp đồng sang cáp quang đang được triển khai. Khi một bộ định tuyến được chuyển từ cáp đồng sang cáp quang, thiết bị này đã “dội” hơn 1.000 yêu cầu kết nối tới các bộ định tuyến khác trong hệ thống kiểm soát không lưu, với tần suất khoảng 5 giây/lần. Điều này gây ra các vấn đề đối với hoạt động liên lạc với máy bay và dữ liệu radar.

Theo ông Duffy, FAA đang tiến hành điều tra sự cố.

Hơn 100.000 người tiếp tục biểu tình ở Pháp

Sinh viên, các công đoàn và những nhà hoạt động Áo vàng ở Pháp hôm 14-11 tiếp tục xuống đường tuần hành, đánh dấu cuộc biểu tình vào cuối tuần thứ năm liên tiếp của họ.

Biển người biểu tình ở thủ đô Paris. Ảnh: AFP

Người biểu tình hô cách khẩu hiệu phản đối dự luật miễn trừ trách nhiệm của cảnh sát. Các nhà hoạt động cho rằng dự luật có thể cản trở việc mở cuộc điều tra và khiến lực lượng an ninh khó bị buộc phải chịu trách nhiệm hơn. Tại Pháp, những vụ cảnh sát bị cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức hiếm khi được đưa ra xét xử hình sự.

Tại nhiều nơi trên cả nước, người biểu tình còn yêu cầu cải thiện điều kiện học tập, bảo đảm thêm quyền trẻ em hoặc đơn giản là cùng hát về một nước Pháp tốt đẹp hơn.

Các cuộc tuần hành mới nhất nhìn chung diễn ra trong hòa bình, song cảnh sát đã sử dụng hơi cay tại Paris, Bordeaux và thành phố Nantes ở miền tây, sau khi một số người đốt pháo hoa. Giới chức địa phương cho biết cảnh sát cũng phải can thiệp tại thành phố Lyon để bảo vệ nhóm phóng viên truyền hình bị người biểu tình tấn công.

Người biểu tình đốt rác sau cuộc tuần hành tại Bordeaux. Ảnh: AFP

Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 106.000 người đã xuống đường biểu tình trên toàn quốc trong ngày 14-11. Các công đoàn kêu gọi tổ chức một ngày đình công mới vào 17-11, sau khi bác bỏ cam kết của chính phủ về việc tăng lương tối thiểu thêm 0,6%, cho rằng mức tăng này quá thấp.