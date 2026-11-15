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Thế giới

Chỉ huy Lữ đoàn Rafah của Hamas thiệt mạng trong vụ không kích của Israel

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, TTO, Reuters)

(GLO)- Samir Abu Younis, chỉ huy Lữ đoàn Rafah thuộc lực lượng vũ trang Hamas, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại miền Nam Dải Gaza ngày 14-11.

Ngày 15-11, Hamas xác nhận thông tin này, cho biết Chỉ huy Lữ đoàn Rafah từng tham gia hoạch định và giám sát cuộc tấn công nhằm vào Israel hồi tháng 10-2023.

Theo Reuters, Samir Abu Younis, 53 tuổi, là mục tiêu bị nhắm đến trong cuộc không kích tại khu vực al-Mawasi, thành phố Khan Younis.

Các nhân viên y tế cho biết vụ tấn công khiến ông thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

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Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trước đó, quân đội Israel và Cơ quan An ninh nội địa nước này (Shin Bet) thông báo phối hợp tiến hành 1 cuộc tấn công nhằm vào nhân vật cấp cao của Hamas tại Khan Younis.

Sau đó, Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas xác nhận ông Abu Younis thiệt mạng. Ông gia nhập tổ chức từ năm 1991, từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy và hoạt động quân sự tại Rafah trước khi trở thành người đứng đầu lữ đoàn.

Abu Younis là 1 trong những chỉ huy quan trọng trong việc hoạch định và giám sát cuộc tấn công ngày 7-10-2023 nhằm vào Israel.

Ông này tiếp quản vị trí chỉ huy Lữ đoàn Rafah sau khi người tiền nhiệm Nael Abu Obeid thiệt mạng cũng trong 1 cuộc không kích của Israel tại Khan Younis ngày 15-9.

Trước đó, Muhammad Shabana, 1 chỉ huy khác của lữ đoàn, cũng bị Israel tiêu diệt hồi tháng 5-2025.

Theo Bộ Y tế Gaza, tính đến ngày 14-11, các cuộc tấn công của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực đã khiến 1.643 người Palestine thiệt mạng và 5.964 người bị thương. Trong khi đó, Israel ghi nhận ít nhất 5 binh sĩ Israel thiệt mạng trong cùng thời gian.

Cuộc chiến tại Gaza bùng phát sau cuộc tấn công do Hamas và các nhóm vũ trang đồng minh tiến hành tại miền Nam Israel ngày 7-10-2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin.

Chiến dịch quân sự của Israel sau đó đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng tại Gaza.

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