Thủ tướng Israel được cảnh báo trước về kế hoạch tấn công của Hamas?

(GLO)- Theo báo Haaretz, khoảng 10 ngày trước khi xảy ra cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7-10-2023, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhận được cảnh báo rằng, Hamas đang chuẩn bị một chiến dịch lớn. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel bác bỏ thông tin này.

Thông tin trên được nhật báo Haaretz công bố ngày 8-9, trích từ nội dung của cuốn sách sắp xuất bản của các nhà báo thuộc tờ báo, trong đó đề cập những diễn biến trước và sau cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7-10-2023.

Theo đó, vào cuối tháng 9-2023, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed đã có cuộc điện đàm với ông Netanyahu kéo dài khoảng 45 phút.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà lãnh đạo UAE được cho là đã cảnh báo Thủ tướng Israel rằng, thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza (khi đó là Yahya Sinwar) đang chuẩn bị 1 chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Israel, có nguy cơ gây đổ máu và làm bất ổn khu vực.

Thông tin này bắt nguồn từ các cuộc trao đổi giữa một cựu quan chức Palestine và ông Sinwar.

Sau đó, ông này chuyển thông tin cho một cố vấn UAE, trước khi được báo cáo với Tổng thống Mohamed bin Zayed và dẫn tới cuộc điện đàm với ông Netanyahu.

Haaretz cho biết, ông Netanyahu phản ứng bình tĩnh trước cảnh báo này, đồng thời cho rằng Hamas có thể chuẩn bị một diễn biến nghiêm trọng tại Bờ Tây và khẳng định, Israel đã sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Tờ báo Israel cũng dẫn các nguồn tin cho hay, nội dung cuộc trao đổi không được ông Netanyahu thông báo cho các quan chức an ninh cấp cao của Israel, gồm Bộ trưởng Quốc phòng khi đó Yoav Gallant, Tổng tham mưu trưởng quân đội Herzi Halevi, Giám đốc Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) Ronen Bar và Giám đốc Mossad David Barnea.

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ thông tin của Haaretz, gọi đây là cáo buộc hoàn toàn sai sự thật và khẳng định, ông Netanyahu không nói chuyện với Tổng thống UAE trong khoảng thời gian được đề cập, cũng như không nhận được cảnh báo từ nhà lãnh đạo UAE về một cuộc tấn công của Hamas.

Một số chính trị gia đối lập Israel đã yêu cầu ông chịu trách nhiệm và cho rằng, những tiết lộ mới đặt ra câu hỏi về cách chính phủ xử lý các cảnh báo trước cuộc tấn công.

Cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel ngày 7-10-2023 khiến 1.221 người thiệt mạng. Hamas cũng bắt 251 người làm con tin và đưa họ tới Dải Gaza, trong đó 44 người đã chết trước khi bị đưa đi.

Cuộc tấn công đã dẫn tới chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel tại Dải Gaza. Theo Bộ Y tế Gaza, cơ quan thuộc chính quyền do Hamas kiểm soát, chiến dịch này đã khiến 73.658 người thiệt mạng