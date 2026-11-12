Tin thế giới tối 12-11: Iran bác đàm phán trực tiếp với Mỹ, cảnh báo mở rộng phạm vi đáp trả

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Iran bác đàm phán trực tiếp với Mỹ, cảnh báo mở rộng phạm vi đáp trả; Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cáo buộc gián điệp làm cớ phong tỏa công nghệ; Gaza và Liban: Hàng triệu người đối mặt khủng hoảng nhân đạo...

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lấy cáo buộc gián điệp làm cớ phong tỏa công nghệ

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng đưa ra những cáo buộc gián điệp không có cơ sở để biện minh cho các biện pháp hạn chế công nghệ, sau thông tin CEO Nvidia Jensen Huang bị nghi liên quan đến một âm mưu gián điệp.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hồi năm 2023. Ảnh: AFP/VNE

Ngày 12-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cáo buộc Mỹ sử dụng những câu chuyện gián điệp sai sự thật làm cái cớ áp đặt các biện pháp phong tỏa công nghệ đối với Trung Quốc.

Bà khẳng định tiến bộ công nghệ của Trung Quốc dựa trên đổi mới sáng tạo độc lập và hợp tác cởi mở, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt những cáo buộc nhằm biện minh cho các biện pháp hạn chế. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Washington để thực hiện những đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được.

Trước đó, Hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa CEO Jensen Huang và bà Alice Huang, công dân Trung Quốc, lãnh đạo công ty công nghệ Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Công ty này từng bị Mỹ nghi ngờ hỗ trợ Trung Quốc né tránh các lệnh cấm bán chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo New York Times, hoạt động giám sát của Mỹ phát hiện bà Alice Huang trực tiếp chuyển thông tin cho Bắc Kinh. Ngày 12-11, báo này tiếp tục đưa tin ông Jensen Huang còn có quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Hội đồng quản trị Nvidia dự kiến họp để quyết định về tương lai của CEO Jensen Huang.

Vụ việc diễn ra trước thềm hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, nơi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran bác đàm phán trực tiếp với Mỹ, cảnh báo mở rộng phạm vi đáp trả

Iran tuyên bố chỉ đàm phán với Mỹ khi các điều kiện do Tehran đưa ra được đáp ứng, đồng thời cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Washington tại châu Âu nếu bị tấn công trở lại.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong thông điệp đăng trên Telegram ngày 11-11, ông Mehdi Mohammadi, cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết Tehran chưa sẵn sàng đàm phán nếu các yêu cầu của nước này chưa được đáp ứng.

Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Ông cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giao Phó Tổng thống JD Vance thúc đẩy thương lượng nhưng không cho phép đưa ra nhượng bộ. Ông cũng cảnh báo Washington đã hoàn tất chuẩn bị cho một cuộc tấn công giới hạn nhằm vào Iran.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định Tehran và Washington hiện không tiến hành đàm phán, bác bỏ thông tin về khả năng gặp gỡ tại Qatar hoặc đối thoại trực tiếp với Phó Tổng thống Vance.

Iran đã đưa ra 7 điều kiện, trong đó yêu cầu đầu tiên là chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, đặc biệt tại Liban. Tehran cũng tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz cho đến khi các yêu cầu được đáp ứng; vấn đề hạt nhân không nằm trong chương trình thảo luận và nước này sẽ không chuyển uranium đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ.

Đáng chú ý, ông Rezaei cảnh báo Iran có thể mở rộng phạm vi đáp trả, nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại một số quốc gia châu Âu và những hòn đảo xa nếu Washington tái tấn công. Ông kêu gọi các nước có lực lượng Mỹ đồn trú không cho phép Washington sử dụng lãnh thổ để tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Về phía Mỹ, các quan chức cho biết Tổng thống Trump đã trao quyền cho Phó Tổng thống Vance thúc đẩy khả năng nối lại đàm phán với Tehran. Tuy nhiên, việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp vẫn đang ở giai đoạn thảo luận sơ bộ.

Phát biểu tại COP31 ở Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường. Ông cho biết các vụ tấn công vào cơ sở nhiên liệu tại Iran đã làm phát thải khoảng 1,5 triệu tấn CO2. Hiện chưa có tổ chức nào kiểm chứng độc lập những số liệu này.

Gaza và Liban: Hàng triệu người đối mặt khủng hoảng nhân đạo

Liên hợp quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tại Gaza ngày càng nghiêm trọng khi mùa Đông đến gần, trong khi tại Liban, hơn 1 triệu người đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Các em nhỏ nhận thực phẩm cứu trợ tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 11-11, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher cảnh báo hoạt động viện trợ tại Dải Gaza tiếp tục bị trì hoãn, khiến người dân đứng trước nhiều khó khăn khi thời tiết giá rét và mưa bão đang đến.

Theo ông Fletcher, hàng nghìn lều tạm tại Gaza đã bị sập hoặc ngập nước do thời tiết khắc nghiệt. Ông kêu gọi mở tất cả cửa khẩu vào Gaza, tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động, khôi phục thương mại và cấp kinh phí cho kế hoạch cứu trợ.

Những nhu yếu phẩm cấp thiết gồm nơi trú ẩn kiên cố, quần áo ấm, chăn màn, thiết bị sưởi, máy phát điện, nhiên liệu, thiết bị bơm nước và phương tiện dọn dẹp đống đổ nát.

Cùng ngày, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng tài trợ cho kế hoạch phục hồi sinh kế tại các vùng lãnh thổ Palestine. Theo tổ chức này, khoảng 252.000 việc làm tại Gaza đã mất trong giai đoạn từ quý III/2023 đến quý III/2025, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 85,1%, trong khi thu nhập từ lao động thiệt hại 2,77 tỷ USD.

ILO nhấn mạnh viện trợ nhân đạo cần gắn với khôi phục việc làm, doanh nghiệp và các dịch vụ thiết yếu nhằm tạo nền tảng phục hồi lâu dài.

Tại Liban, thông báo chung ngày 11-11 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO), Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Bộ Nông nghiệp Liban cho biết hơn 1 triệu người, tương đương gần 25% dân số, đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Con số này dự kiến tăng lên 1,15 triệu người vào giữa năm 2027.

Các tổ chức nhận định xung đột kéo dài và khủng hoảng kinh tế đã làm suy giảm cơ hội việc làm, cạn kiệt tiền tiết kiệm và gia tăng nợ của các hộ gia đình. Tình trạng đáng lo ngại tập trung tại miền Nam và các khu vực nghèo ở miền Bắc, miền Đông Liban.

Nga, Ukraine và Mỹ đánh giá tích cực vòng đàm phán tại UAE

Đàm phán ba bên tại Abu Dhabi được các đại diện Mỹ, Nga và Ukraine đánh giá thực chất, hữu ích, mở ra cơ hội thu hẹp bất đồng; hai bên cũng nhất trí về nguyên tắc tiến hành một đợt trao đổi tù nhân quy mô lớn mới.

Ngày 11-11, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner nhận định vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong hai ngày 10 và 11-11 diễn ra nghiêm túc, chi tiết và thẳng thắn.

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, UAE ngày 10-11. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trên mạng xã hội X, ông Kushner cho rằng việc đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán ba bên lần đầu tiên kể từ tháng 2 là bước tiến quan trọng. Hai bên đã đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm thu hẹp khác biệt và tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Theo kế hoạch, ngày 12-11, ông Kushner cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ lần lượt gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Dublin (Ireland) để trao đổi về kết quả đàm phán và triển vọng thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Về phía Nga, Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov đánh giá cuộc đàm phán tại Abu Dhabi có ý nghĩa thực chất và rất hữu ích. Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov thừa nhận hai bên vẫn còn những khác biệt đáng kể, nhưng có cơ hội tiếp tục thương lượng.

Một kết quả đáng chú ý là Nga và Ukraine về nguyên tắc đã nhất trí tiến hành đợt trao đổi tù nhân quy mô lớn mới. Theo ông Kushner, đây có thể là đợt trao đổi lớn nhất từ trước đến nay, dù số lượng tù nhân chưa được công bố.

Cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhận định các cuộc đàm phán cho thấy Mỹ, Ukraine và châu Âu có sự đồng thuận, đoàn kết trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột. Ông nhấn mạnh Nga cần thể hiện thiện chí hợp tác.

Tuy nhiên, bất đồng vẫn tồn tại về vai trò của châu Âu trong tiến trình đàm phán. Nga chưa ủng hộ việc để các nước châu Âu tham gia trực tiếp, trong khi Ukraine mong muốn các đối tác châu Âu có vai trò lớn hơn trong việc xây dựng thỏa thuận hòa bình và bảo đảm an ninh lâu dài.