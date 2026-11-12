Tin thế giới sáng 12-11: Mỹ hé lộ rào cản lớn trong đàm phán Nga - Ukraine

(GLO)- Mỹ hé lộ rào cản lớn trong đàm phán Nga - Ukraine; Tổng thống Trump muốn một chiến thắng hoàn toàn trước Iran; Iran đe dọa tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu; Brazil, Venezuela khôi phục đầy đủ quan hệ song phương... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-11.

Mỹ hé lộ rào cản lớn trong đàm phán Nga - Ukraine

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine cho biết đã đạt được một số tiến triển sau hai ngày thương lượng tại Abu Dhabi (UAE), kết thúc hôm 11-11. Tuy nhiên, phía Mỹ nhận định 2 bên vẫn thiếu lòng tin, trong khi bất đồng về nhiều vấn đề, đặc biệt là lãnh thổ, chưa được giải quyết.

Mỹ hé lộ rào cản lớn trong đàm phán Nga - Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong vòng đàm phán hòa bình đầu tiên sau 9 tháng, ngoài thỏa thuận về đợt trao đổi tù binh quy mô lớn, các cuộc gặp do Mỹ làm trung gian chưa đưa ra nhiều thông báo cụ thể về những kết quả đạt được.

Theo đặc phái viên Mỹ, các cuộc đàm phán tại thủ đô của UAE đã đề cập đến vấn đề lãnh thổ, song đây sẽ là nội dung khó giải quyết nhất.

“Một số lĩnh vực cho thấy chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung, trong khi những vấn đề khác cần được thảo luận thêm. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là một bước tiến rất tích cực” - ông Kushner nhận định.

Ông Kushner cho biết sẽ cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Moscow vào ngày 12-11 để gặp Tổng thống Vladimir Putin. Tại cuộc gặp, hai đặc phái viên dự kiến nêu vấn đề mở rộng thành phần đàm phán, trong đó có sự tham gia của các đối tác châu Âu. Theo ông Kushner, châu Âu cần có mặt tại bàn thương lượng.

Tổng thống Trump muốn một chiến thắng hoàn toàn trước Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-11 tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran, song khẳng định Washington vẫn theo đuổi một chiến thắng hoàn toàn.

Trong bài phát biểu tại Nghĩa trang Arlington, ông Trump cho biết vấn đề hiện nay không phải là Mỹ có thể giành chiến thắng hay không, mà là thời điểm kết thúc cuộc chiến để bảo đảm kết quả cuối cùng đạt được toàn bộ mục tiêu, thay vì chỉ dừng lại ở mức 93%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại nghĩa trang Arlington (Mỹ) nhân Ngày Cựu chiến binh. Ảnh: Reuters

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh ông Trump tiếp tục bảo vệ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

Phát biểu tại nghĩa trang Arlington (Mỹ) nhân Ngày Cựu chiến binh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ.

Khi ông Trump nhắc đến người đứng đầu Lầu Năm Góc, những người tham dự buổi lễ đã dành một tràng vỗ tay cho ông Hegseth. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng có mặt tại sự kiện.

Iran đe dọa tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu

Lãnh đạo cơ quan an ninh hàng đầu Iran hôm 11-11 cảnh báo Tehran có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu, nếu Washington khai chiến trở lại.

Một căn cứ quân sự của Mỹ tại Vương quốc Anh. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Mayadeen ở Lebanon, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - ông Mohsen Rezaei cảnh báo nếu Mỹ mở lại chiến dịch tập kích chống Iran, toàn bộ các căn cứ của Mỹ ở trong và ngoài khu vực, trong đó có châu Âu, sẽ trở thành mục tiêu trả đũa của Iran.

Ông Rezaei khẳng định, một khi xung đột bùng phát trở lại, sẽ có những căn cứ của Mỹ chưa từng bị tập kích, trở thành mục tiêu tấn công.

Theo một số báo cáo, trong cuộc chiến bùng phát từ ngày 28-2, Iran đã tấn công khoảng 80 căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Còn theo báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ công bố hôm 14-9, các căn cứ của Mỹ tại 8 nước Trung Đông là Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Oman và Jordan, đều bị hư hại.

Brazil, Venezuela nhất trí khôi phục đầy đủ quan hệ song phương

Ngày 11-11, Tổng thống Brazil, ông Lula da Silva, và Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez, bày tỏ mong muốn khôi phục quan hệ song phương ở cấp cao nhất, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và dầu khí.

Tổng thống Lula và tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez, trong cuộc gặp song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Ricardo Stuckert/Phủ Tổng thống Cộng hòa

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Lula cho biết tại cuộc gặp bên lề Hội nghị lần thứ 31 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ và đánh giá cao ý nghĩa kinh tế của việc thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia.

Về phần mình, bà Rodríguez đề xuất Brazil cử đoàn đàm phán tới Caracas để trao đổi và thúc đẩy các nội dung trên.

Hai bên cũng xem xét triển vọng mở rộng đầu tư của Brazil vào ngành dầu khí Venezuela, đồng thời nhất trí để Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Brazil, Alexandre Silveira, sớm thăm Venezuela.