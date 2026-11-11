Đức: Nghi phạm vụ bé gái Việt tử vong vừa bị kết án một năm tù treo

(GLO)- Nghi phạm 22 tuổi trong vụ bé gái người Việt Lisa Tạ, 13 tuổi, tử vong tại Đức đã bị kết án 1 năm tù cho hưởng án treo vì nhiều hành vi phạm pháp.

Theo thông tin từ Viện Công tố Berlin ngày 10-11, nghi phạm từng bị Tòa án địa phương Passau, bang Bayern, tuyên phạt 1 năm tù cho hưởng án treo vào ngày 21-10-2026.

Lisa Tạ, bé gái người Việt 13 tuổi, được tìm thấy trong căn nhà không có người ở tại bang Brandenburg, đông bắc Đức. Ảnh: Newflash

Bản án chính thức có hiệu lực từ ngày 5-11, nhưng chưa được cập nhật vào Sổ đăng ký tư pháp liên bang, nên cơ quan công tố Berlin trước đó chưa nắm được thông tin này.

Nghi phạm bị kết án vì nhiều hành vi vi phạm, gồm lái xe không có giấy phép, gây nguy hiểm cho an toàn giao thông, gây thương tích do sơ suất, làm giả giấy tờ và vi phạm luật vũ khí.

Trước đó, người này từng bị điều tra tại Berlin từ tháng 1-2025, vì nghi mua và lưu giữ nội dung khiêu dâm trẻ em thông qua nền tảng trên mạng ngầm Darknet có tên Kidflix.

Trong đợt khám xét nơi ở ngày 10-3-2025, cảnh sát thu giữ nhiều thiết bị lưu trữ để phục vụ điều tra.

Một vụ việc khác được cơ quan công tố Passau chuyển cho Berlin vào tháng 4-2026, sau khi phát hiện nhiều nội dung nghi phạm có dấu hiệu vi phạm trên điện thoại di động.

Theo thông tin mới nhất, hơn 900 tệp dữ liệu nghi chứa nội dung khiêu dâm trẻ em được phát hiện trên điện thoại mà người này mang theo tại Passau ngày 4-11-2025.

Các thiết bị thu giữ tại Berlin tháng 3-2025 vẫn đang được phân tích, chưa xác định có chứa nội dung vi phạm hay không.

Lisa Tạ mất tích từ sáng 3-11 khi trên đường đến trường tại Berlin. Thi thể em được phát hiện ngày 8-11 trong một ngôi nhà bỏ trống ở Bad Freienwalde, bang Brandenburg, cách Berlin khoảng 50 km.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy 1 người đàn ông bị thương nặng, sau đó xác định là nghi phạm 22 tuổi mang quốc tịch Đức.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu chưa xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Cơ quan công tố cho biết đến nay chưa có bằng chứng đáng tin cậy về mối quan hệ giữa nghi phạm và Lisa trước khi xảy ra vụ việc, đồng thời chưa phát hiện dấu hiệu có đồng phạm.

Nghi phạm hiện vẫn được điều trị tích cực trong bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát. Cơ quan chức năng Đức tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân tử vong của Lisa Tạ và các tình tiết liên quan đến vụ án.