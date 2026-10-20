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Thế giới

Kenya: Thủ lĩnh giáo phái bị kết tội trong thảm kịch nhịn ăn khiến 191 người thiệt mạng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, ABC News, Reuters)

(GLO)- Ngày 19-10, Tòa án tại thành phố Mombasa (Kenya) tuyên thủ lĩnh giáo phái Paul Mackenzie cùng 28 đồng phạm phạm tội giết người, liên quan đến cái chết của 190 trẻ em và 1 người trưởng thành, trong thảm kịch ép tín đồ nhịn ăn đến chết để được lên thiên đường.

Thẩm phán Diana Kavedza xác định Mackenzie, người đứng đầu tổ chức Good News International (tạm dịch: Tin mừng Quốc tế), cùng những người điều hành đã lợi dụng giáo lý và hệ thống cấp bậc tôn giáo để buộc tín đồ nhịn ăn cho đến khi tử vong.

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Ông Paul Mackenzie (áo đỏ), thủ lĩnh giáo phái tại Kenya bị cáo buộc ra lệnh cho các tín đồ nhịn ăn đến chết. Ảnh: Reuters

Tòa án kết luận việc ép nhịn ăn được thực hiện với trẻ em trước tiên. Những người điều hành cấm cha mẹ cho con ăn, đồng thời bố trí lực lượng canh gác nhằm kiểm soát việc đi lại. Những người tìm cách ăn uống hoặc bỏ trốn bị đánh đập.

Ông Mackenzie phủ nhận các cáo buộc, khẳng định không buộc tín đồ nhịn ăn. Tuy nhiên, tòa án bác bỏ lập luận này.

Vụ việc bị phanh phui vào tháng 4-2023, khi cảnh sát điều tra các thông tin về người mất tích tại khu rừng Shakahola, miền đông nam Kenya.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều tín đồ trong tình trạng suy kiệt cùng các ngôi mộ nông. Hơn 400 thi thể sau đó được khai quật tại khu vực này.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, bên cạnh những người chết vì đói, một số nạn nhân tử vong do ngạt, bị siết cổ hoặc chấn thương vùng đầu.

Với một số thi thể, tình trạng phân hủy khiến cơ quan pháp y không thể xác định nguyên nhân tử vong. Một số người được giải cứu cũng không qua khỏi do tình trạng cơ thể suy kiệt nghiêm trọng.

Trước khi chuyển đến Shakahola, Mackenzie hoạt động tại thị trấn ven biển Malindi. Năm 2019, người này đóng cửa cơ sở tôn giáo và đưa hàng trăm tín đồ vào rừng sinh sống.

Mackenzie phản đối giáo dục chính quy và việc chăm sóc y tế, đồng thời rao giảng rằng tín đồ phải nhịn ăn đến chết để được lên thiên đường, gặp Chúa Jesus.

Phán quyết lần này liên quan đến 191 nạn nhân, trong khi Mackenzie và những người liên quan còn đối mặt với các cáo buộc riêng về ngộ sát, khủng bố và tra tấn trẻ em liên quan đến hơn 230 người chết khác.

Theo kế hoạch, tòa án sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ vào ngày 30-10 và quyết định hình phạt vào ngày 6-11.

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