Tin thế giới tối 11-11: Iran duy trì sản xuất khoảng 50 tên lửa đạn đạo mỗi tháng

(GLO)- Iran tiếp tục duy trì năng lực sản xuất tên lửa; đảng Cộng hòa chọn lãnh đạo phe thiểu số tại Quốc hội Mỹ; Ba Lan chờ Washington phê chuẩn căn cứ quân sự thường trực; Houthi cảnh báo doanh nghiệp tại Saudi Arabia, UNIFIL bị tấn công ở Liban là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Iran duy trì sản xuất khoảng 50 tên lửa đạn đạo mỗi tháng

Theo báo cáo tình báo phương Tây được Bloomberg dẫn ngày 11-11, Iran hiện có thể còn ít nhất 1.700 tên lửa đạn đạo và duy trì sản xuất khoảng 50 quả mỗi tháng, bằng một nửa tốc độ trước xung đột với Mỹ và Israel.

Loạt tên lửa Iran trong lễ bàn giao cho IRGC hồi năm 2023. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/VNE

Báo cáo cho rằng dù năng lực quân sự thông thường chịu tổn thất nặng nề sau các đợt không kích, kho tên lửa của Iran không suy giảm nhiều so với mức khoảng 2.500 quả trước chiến sự. Bloomberg ước tính Iran đã phóng hơn 4.900 máy bay không người lái Shahed và ít nhất 2.200 tên lửa đạn đạo kể từ khi xung đột bùng phát.

Chuyên gia Jim Lamson thuộc Đại học King's College London nhận định Iran có thể vẫn dự trữ hàng nghìn UAV Shahed. Các cuộc không kích làm suy giảm năng lực sản xuất quy mô lớn, nhưng Iran vẫn có thể lắp ráp vũ khí nhờ linh kiện dự trữ. Giới chức tình báo phương Tây cũng cho biết Nga đang cung cấp vũ khí tấn công cho Iran, song chưa rõ chủng loại và số lượng.

Trong khi đó, Tướng Ali Belali, tư lệnh không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bác bỏ nhận định kho tên lửa nước này đã cạn kiệt. Tehran khẳng định có đủ nguyên liệu, năng lực sản xuất và chuyên môn kỹ thuật để tự phát triển vũ khí.

Đảng Cộng hòa chọn lãnh đạo phe thiểu số tại Quốc hội Mỹ

Đảng Cộng hòa đã lựa chọn Hạ nghị sĩ bang Ohio Jim Jordan làm lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, trong khi Thượng nghị sĩ bang Nam Dakota John Thune tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện.

Hạ nghị sĩ Jim Jordan - Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo The Hill, quyết định được đưa ra ngày 10-11, sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11. Đảng này đang điều chỉnh nhân sự và chiến lược nhằm bảo vệ chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sẽ rời vị trí lãnh đạo khi nhiệm kỳ kết thúc. Ông Jim Jordan và ông John Thune dự kiến chính thức đảm nhiệm vai trò mới từ ngày 3-1-2027, khi đảng Dân chủ tiếp quản quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Ông Jordan được đánh giá là chính trị gia có phong cách đối đầu quyết liệt, thường xuyên chất vấn gay gắt trong các phiên điều trần. Trong khi đó, ông Thune cam kết phối hợp với Tổng thống Trump, đồng thời phản đối những nỗ lực đảo ngược chính sách an ninh biên giới.

Ba Lan chờ Mỹ phê chuẩn kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự thường trực

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết Lầu Năm Góc đã phát tín hiệu ủng hộ kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự Mỹ thường trực tại nước này. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tổng thống Donald Trump.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Polskie/Vietnam.vn

Thông tin được ông Kosiniak-Kamysz đưa ra sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Washington ngày 10-11. Ba Lan kỳ vọng Tổng thống Trump phê chuẩn kế hoạch vào đầu tháng 12. Nếu được thông qua, khu phức hợp có thể mang tên Fort Trump, theo đề xuất được Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki nêu hồi tháng 9.

Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên. Warsaw muốn chuyển một phần lực lượng sang đồn trú thường trực và đề nghị chi trả chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, ước tính 3,8-4,5 tỷ USD.

Hai nước cũng ký thỏa thuận tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng. Tại cuộc gặp, Ba Lan đề xuất mua tên lửa hành trình Tomahawk và các bệ phóng của Mỹ. Lầu Năm Góc đã đưa ra khuyến nghị tích cực, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội Mỹ.

Houthi cảnh báo doanh nghiệp tại Saudi Arabia, UNIFIL bị tấn công ở Liban

Ngày 10-11, lực lượng Houthi tại Yemen kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Saudi Arabia đăng ký thông tin nhận diện và địa điểm đầu tư để được xem xét miễn trừ nguy cơ bị tấn công.

Hiện trường một vụ không kích tại Sanaa, Yemen ngày 10-11-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo kênh truyền hình al-Masirah, quy chế này áp dụng với doanh nghiệp đến từ những quốc gia không tham gia chiến dịch quân sự mà Houthi mô tả là hành động gây hấn nhằm vào Yemen. Các khoản đầu tư của doanh nghiệp thuộc những quốc gia tham gia chiến dịch do Saudi Arabia dẫn đầu có thể bị coi là mục tiêu tiềm tàng.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Sarea cáo buộc máy bay chiến đấu Saudi Arabia thực hiện 103 cuộc không kích tại 6 tỉnh của Yemen trong 24 giờ, nâng tổng số cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa kể từ đợt leo thang mới lên 4.563. Ông cũng tuyên bố lực lượng này bắn hạ một UAV trinh sát vũ trang CH-4 của Saudi Arabia tại tỉnh Al-Jawf. Các thông tin do Houthi đưa ra chưa được kiểm chứng độc lập.

Tại Liban, Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) cho biết một đội tuần tra bị tấn công gần làng Wadi Jilu, miền Nam nước này, tối 10-11. Khoảng 10 phát súng được bắn về phía đội tuần tra, buộc lực lượng gìn giữ hòa bình phải bắn trả. UNIFIL kêu gọi Chính phủ Liban điều tra và đưa những người chịu trách nhiệm ra xét xử.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang thúc đẩy kế hoạch thành lập lực lượng quân sự mới của châu Âu tại miền Nam Liban để thay thế UNIFIL. Tuy nhiên, đề xuất gặp trở ngại do Israel dự kiến phản đối, Italy không muốn đóng góp binh sĩ, còn Mỹ hướng tới phương án thay thế mang tính dân sự.