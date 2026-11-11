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Thế giới

EU cảnh báo thiết bị gia dụng có thể trở thành mục tiêu tấn công mạng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, VNN, Reuters, AFP)

(GLO)- Sau các vụ tấn công nhằm vào hệ thống làm lạnh tại siêu thị ở nhiều quốc gia châu Âu, Cơ quan An ninh mạng Liên minh châu Âu (ENISA) cảnh báo thiết bị gia dụng kết nối Internet có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của tin tặc.

Trước đó, các cuộc tấn công mạng đã ảnh hưởng đến hệ thống làm lạnh tại siêu thị ở ít nhất 12 quốc gia châu Âu trong tháng 10 và tháng 11, trong đó Pháp chịu tác động nặng nề nhất.

Tại Pháp, những vụ xâm nhập ngày 11 và 12-10 khiến nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông tại hàng trăm siêu thị tăng cao, buộc nhiều cơ sở phải loại bỏ thực phẩm dễ hư hỏng.

Hàng loạt sự cố tiếp theo trong ngày 1 và 2-11 tiếp tục ảnh hưởng đến các hệ thống làm lạnh thương mại tại nhiều nước châu Âu.

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Các vụ tấn công mạng vào siêu thị đặt ra phép thử đối với an ninh hạ tầng châu Âu. Ảnh: IoT Business News

Ngày 4-11, ENISA cùng Ủy ban châu Âu và các cơ quan liên quan ra thông báo chung, xác nhận nhiều hệ thống làm lạnh thương mại và thiết bị tương tự tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bị ảnh hưởng bởi những sự cố an ninh mạng.

Giám đốc điều hành ENISA Juhan Lepassaar cảnh báo các thiết bị gia dụng có kết nối Internet có thể trở thành mục tiêu tiếp theo sau hệ thống tủ lạnh và bộ định tuyến mạng.

Theo ông, bảo mật cần được tích hợp ngay từ quá trình thiết kế, sản xuất sản phẩm, thay vì chỉ được xem xét sau khi xảy ra sự cố.

Ông cũng lưu ý chi phí bảo đảm an ninh mạng không nhỏ, nhưng việc đầu tư phòng ngừa là cần thiết để hạn chế nguy cơ gián đoạn những dịch vụ thiết yếu.

Nếu các hệ thống số bị xâm nhập, hậu quả có thể ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện, giao thông, lực lượng cứu hộ và nhiều lĩnh vực phục vụ đời sống hằng ngày.

EU đang tăng cường các quy định về an ninh mạng đối với sản phẩm phần cứng và phần mềm, yêu cầu nhà sản xuất chú trọng bảo vệ thiết bị trong suốt vòng đời sử dụng.

Theo ENISA, việc nâng cao năng lực phòng thủ và phối hợp ứng phó là những nhiệm vụ quan trọng trước sự gia tăng các mối đe dọa trên không gian mạng.

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