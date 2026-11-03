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Thế giới

Tủ đông siêu thị châu Âu bị tin tặc thao túng: Lỗ hổng nằm ở đâu?

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, VnE, Reuters)

(GLO)- Đêm 1-2/11, tin tặc lại tấn công hệ thống làm lạnh tại nhiều siêu thị ở ít nhất 7 quốc gia châu Âu, buộc các cửa hàng phải loại bỏ thực phẩm. Sau sự cố tại Pháp hồi tháng 10, những cuộc tấn công này đang phơi bày các lỗ hổng bảo mật trong thiết bị điều khiển làm lạnh kết nối Internet.

Theo báo Le Monde (Pháp), trong cuộc tấn công tại Pháp đêm 11-12/10, tin tặc đã xâm nhập phần mềm quản lý hệ thống làm lạnh do hãng Danfoss (Đan Mạch) cung cấp.

Sau khi chiếm quyền điều khiển, các đối tượng điều chỉnh nhiệt độ hệ thống xả đá lên 50 độ C, đồng thời kéo dài chu trình từ 1 giờ lên 8 giờ nhằm trì hoãn cảnh báo và phản ứng của nhân viên.

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Người dân mua sắm tại siêu thị ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cơ chế này khiến thiết bị vẫn hoạt động nhưng không còn bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm. Một số hệ thống bị thao túng nhiệt độ từ mức âm sâu lên hơn 50 độ C, gây hư hỏng hàng hóa và làm gián đoạn hoạt động cửa hàng.

Danfoss cho biết phần lớn thiết bị bị ảnh hưởng là sản phẩm đã hết vòng đời hỗ trợ, không còn nhận được bản cập nhật phần mềm hoặc vá lỗi bảo mật.

Tuy nhiên, một số thiết bị còn được hỗ trợ nhưng sử dụng phiên bản phần mềm cũ cũng có thể tồn tại nguy cơ.

Các lỗ hổng liên quan đến phần mềm điều khiển Danfoss từng được cảnh báo trong năm 2025. Công ty đã phát hành bản vá và khuyến nghị khách hàng cập nhật hệ thống, thay thế thiết bị lỗi thời.

Báo The Guardian (Anh) cho hay một số thiết bị còn sử dụng mật khẩu mặc định hoặc chưa được cập nhật firmware.

Khi bảng điều khiển quản lý thiết bị được kết nối Internet và không có biện pháp kiểm soát truy cập thích hợp, tin tặc có thể tìm thấy điểm yếu để can thiệp từ xa.

Các hệ thống làm lạnh hiện đại được kết nối mạng nhằm cho phép giám sát nhiệt độ, phát hiện sự cố và bảo trì từ xa.

Tuy nhiên, việc mở kết nối Internet trực tiếp hoặc không phân tách mạng điều khiển công nghiệp khỏi mạng văn phòng có thể tạo điều kiện để đối tượng xấu tiếp cận thiết bị.

Trong khi đó, hạ tầng công nghệ tại các chuỗi bán lẻ thường được quản lý phân tán. Việc cập nhật phần mềm, thay thế thiết bị và kiểm soát quyền truy cập không phải lúc nào cũng đồng nhất giữa các cửa hàng.

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