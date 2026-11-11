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Thế giới

Singapore hỗ trợ tiền mặt cho khoảng 3 triệu người dân trong tháng 12

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, VnE, Straits Times)

(GLO)- Khoảng 3 triệu công dân Singapore đủ điều kiện sẽ nhận khoản hỗ trợ từ 100-250 SGD (tương đương 78-195 USD) từ ngày 8-12. Đây là đợt giải ngân cuối cùng của chương trình hỗ trợ, nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt.

Ngày 10-11, Bộ Tài chính Singapore thông báo, người dân từ 21 tuổi trở lên trong năm tham chiếu 2027 sẽ được nhận khoản tiền mặt tùy theo thu nhập chịu thuế và số bất động sản sở hữu.

Đây là chương trình hỗ trợ các hộ gia đình ứng phó với chi phí sinh hoạt, đặc biệt hướng tới nhóm thu nhập thấp và trung bình.

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Công viên Merlion ở Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

Theo quy định, công dân sở hữu không quá 1 bất động sản và có thu nhập chịu thuế không vượt 39.000 SGD sẽ nhận 250 SGD.

Người có thu nhập trên 39.000 - 100.000 SGD được nhận 150 SGD; trường hợp thu nhập vượt 100.000 SGD nhận 100 SGD.

Người sở hữu nhiều hơn 1 bất động sản cũng nhận 100 SGD, không phụ thuộc mức thu nhập. Ngưỡng thu nhập 39.000 SGD được áp dụng từ tháng 8-2025, thay cho mức 34.000 SGD trước đó.

Chương trình được triển khai từ năm 2022 và mở rộng tại Ngân sách năm 2023 với khoản bổ sung 3 tỷ SGD.

Ngoài tiền mặt chi trả hằng tháng 12 trong giai đoạn 2022-2026, chương trình còn có các khoản hoàn thuế, phiếu mua hàng của Hội đồng Phát triển cộng đồng (CDC) và bổ sung tiền vào tài khoản MediSave.

Tổng tiền mặt một người đủ điều kiện có thể nhận trong 5 năm lên tới 2.250 SGD.

Cơ quan chức năng thông báo quyền lợi qua tin nhắn từ định danh gov.sg hoặc thư gửi đến địa chỉ trên thẻ căn cước.

Chính phủ Singapore lưu ý cán bộ không yêu cầu người dân chuyển tiền hay cung cấp thông tin đăng nhập ngân hàng qua điện thoại.

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