Tin thế giới sáng 13-11: Nga - Mỹ nhất trí tổ chức thêm đàm phán 3 bên

(GLO)- Nga - Mỹ nhất trí tổ chức thêm đàm phán 3 bên; Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không còn cần thỏa thuận với Iran; 53 quốc gia kêu gọi Israel mở cửa viện trợ nhân đạo vào Gaza... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 13-11.

Nga - Mỹ nhất trí tổ chức thêm đàm phán 3 bên

Ngày 12-11, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow, có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin. Tại đây, hai bên đã thảo luận kết quả đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, nhất trí tiếp tục tiến trình đối thoại và thúc đẩy các bước đi nhân đạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại điện Kremlin. Ảnh: Điện Kremlin

Tổng thống Vladimir Putin và các đại diện Mỹ đã thảo luận về việc xây dựng cấu trúc an ninh châu Âu hậu xung đột. Theo ông Ushakov, Nga sẵn sàng cùng Mỹ và các nước châu Âu bắt đầu công việc này, trên nguyên tắc đảm bảo an ninh cho mỗi quốc gia.

Nga tiếp tục nhấn mạnh những yêu cầu từng đưa ra năm 2021, bao gồm việc NATO không mở rộng, không đe dọa hay triển khai các hệ thống vũ khí gần biên giới nước Nga và khôi phục cấu hình bố trí lực lượng của NATO về trạng thái tại thời điểm ký Văn kiện nền tảng hợp tác và an ninh Nga – NATO.

Về vấn đề nhân đạo, các nhà đàm phán Mỹ đã ủng hộ đề xuất của Tổng thống Putin tổ chức một chiến dịch hỗ trợ người dân tại Konstantinovka, theo mô hình từng triển khai ở Oleshky.

Ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã lên đường tới Dublin để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đại diện các nước châu Âu.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không còn cần thỏa thuận với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không còn cần thỏa thuận với Iran, đồng thời khẳng định Mỹ đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD và kiểm soát eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Phó Tổng thống JD Vance chuyển trọng tâm sang điều tra các cáo buộc tham nhũng trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cấp phó JD Vance tham dự một sự kiện hôm 11-11. Ảnh: AP

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12-11, nhà lãnh đạo Mỹ viết: “Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Thời kỳ đó đã qua từ lâu. Chúng ta đã nắm trong tay tiền của họ, hàng trăm tỷ USD, và chúng ta đã kiểm soát eo biển của họ!”.

Trong cùng bài đăng, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị Phó Tổng thống JD Vance tập trung điều tra tình trạng tham nhũng và tội phạm nghiêm trọng đang diễn ra tại các thành phố và bang do đảng Dân chủ lãnh đạo trên khắp nước Mỹ.

Trước đó, tối 12-11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington bác bỏ các điều kiện do Iran đưa ra trong những cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời cho rằng yêu cầu bồi thường của Tehran là vô lý.

53 quốc gia kêu gọi Israel mở cửa viện trợ nhân đạo vào Gaza

Hôm 12-11, 53 quốc gia và tổ chức đã kêu gọi chính phủ Israel cho phép viện trợ nhân đạo đến được tất cả các khu vực tại Gaza, một cách nhanh chóng và không bị cản trở, thông qua tất cả các cửa khẩu biên giới và đường bộ hiện có.

53 quốc gia và tổ chức kêu gọi Israel nhanh chóng cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố chung được Đại diện thường trực của Anh tại Liên Hợp Quốc công bố, các quốc gia và tổ chức kêu gọi Israel phê duyệt việc nhập khẩu thêm các nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm cả các mặt hàng được phân loại là “lưỡng dụng”, đặc biệt là những mặt hàng cần thiết cho nơi trú ẩn, nhiên liệu, nước, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe, để ngăn chặn tình hình nhân đạo và y tế xấu đi hơn nữa.

Tuyên bố chung cũng kêu gọi Israel cho phép các bệnh nhân và người bị thương ở Gaza, những người không thể nhận được điều trị đầy đủ trong vùng lãnh thổ này, được tiếp cận các bệnh viện ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem, đồng thời thúc giục việc mở lại các cửa khẩu biên giới vào Gaza.

Tuyên bố chung cam kết hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo tại Gaza, đặc biệt là các biện pháp chuẩn bị khẩn cấp cho mùa đông.

Tuyên bố chung của 53 quốc gia và tổ chức đưa ra trong bối cảnh người dân Gaza phải đối mặt với mùa đông thứ tư liên tiếp, với điều kiện nhân đạo ngày càng xấu đi khi mưa mùa đông và thời tiết lạnh giá, cùng với việc cơ sở hạ tầng nước sạch và xử lý nước thải bị phá hủy.

Ông Trump cảnh báo Mexico trước làn sóng người di cư

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-11 tiếp tục sử dụng sức ép thuế quan nhằm kiểm soát dòng người di cư từ Mexico, trong bối cảnh hai nước đang đàm phán một thỏa thuận thương mại mới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump yêu cầu Mexico lập tức ngăn chặn đoàn người di cư đang hướng tới Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với nước này nếu yêu cầu không được thực hiện.

Ông khẳng định những người di cư sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ, các lực lượng chức năng liên quan đã được thông báo và Washington sẽ không có bất kỳ sự nhân nhượng nào.

Những người di cư thuộc nhiều quốc tịch khác nhau tại Huehuetan đang tìm cách tiếp tục hành trình về phía bắc Mexico với mục tiêu đến Mỹ. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra sau khi khoảng 1.500 người di cư, chủ yếu đến từ Trung Mỹ, bắt đầu hành trình từ miền Nam Mexico hôm 10-11, với hy vọng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể mở ra cơ hội sinh sống và làm việc tại nước này.

Phản ứng trước cảnh báo của Washington, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận có một đoàn người đang di chuyển về phía biên giới Mỹ, nhưng khẳng định chưa có đoàn người di cư nào đến được khu vực biên giới kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái. Bà cho biết Mexico đang tìm cách đưa những người này trở về, đồng thời cam kết không sử dụng các biện pháp trấn áp.