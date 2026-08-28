Tổng thống Trump ký lệnh đổi tên hồ Ontario thành 'Hồ Mỹ'

Hồ Ontario là vùng nước chung giữa hai nước Mỹ và Canada và việc đổi tên của Washington chủ yếu có hiệu lực đối với hoạt động sử dụng tên địa lý của chính phủ Mỹ.

Mùa thu đang nhẹ nhàng vẽ bức tranh quyến rũ, thơ mộng với gam màu đỏ vàng chủ đạo cho cảnh sắc thiên nhiên tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong ảnh: Cảnh đẹp mùa thu tại Huntsville, Ontario, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/8 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong Ngũ Đại Hồ nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada, thành “Lake America” (Hồ Mỹ) trong hệ thống tên địa lý của Chính phủ Mỹ.

Ông Trump tuyên bố quyết định có hiệu lực ngay lập tức, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Washington và Ottawa tiếp tục leo thang.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại Phòng Bầu dục trước khi ký sắc lệnh, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã hoàn tất các thủ tục, giấy tờ cần thiết và thông báo cho những bên liên quan. Ông khẳng định tên mới đã chính thức được áp dụng tại Mỹ.

Theo sắc lệnh 14420, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum, phối hợp với Ủy ban Tên Địa lý Mỹ, được chỉ đạo trong vòng 30 ngày cập nhật Hệ thống Thông tin Tên Địa lý (GNIS), đồng thời điều chỉnh tên hồ trên các bản đồ, tài liệu, hợp đồng và các văn bản liên quan của Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Trump không có nghĩa Canada hoặc các cơ quan quốc tế buộc phải sử dụng tên “Lake America.”

Hồ Ontario là vùng nước chung giữa hai nước và việc đổi tên của Washington chủ yếu có hiệu lực đối với hoạt động sử dụng tên địa lý của chính phủ Mỹ.

Sắc lệnh của Nhà Trắng lập luận rằng hồ Ontario có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử, thương mại, giao thông, quốc phòng và nền kinh tế Mỹ. Văn kiện cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong bảo vệ hệ thống Ngũ Đại Hồ, trong đó lực lượng Tuần duyên Mỹ cung cấp phần lớn tàu phá băng phục vụ hoạt động hàng hải tại khu vực.

Tổng thống Trump đồng thời chỉ trích Canada về quan hệ thương mại, cho rằng Ottawa đã “đối xử không công bằng” với Mỹ trong thời gian dài. Việc đổi tên hồ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Canada sau đó công bố các biện pháp trả đũa đối với hàng hóa Mỹ.

Động thái mới nhất của ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng tiếp nối quyết định hồi tháng 1/2025 đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ” trong các tài liệu của chính phủ Mỹ.

Khi công bố ý tưởng đổi tên hồ Ontario hồi đầu tuần, ông Trump nói Mỹ đang xem xét nghiêm túc việc này do Washington không kỳ vọng tiếp tục làm ăn nhiều với tỉnh Ontario.

Giới chức Canada trước đó đã bác bỏ ý tưởng đổi tên, cho rằng người Canada vẫn sẽ tiếp tục gọi vùng nước này là “Lake Ontario.”

Thủ tướng Mark Carney chưa đưa ra phản ứng chính thức ngay sau khi sắc lệnh được ký.

Theo giới quan sát, việc đổi tên hồ Ontario mang tính biểu tượng và chính trị nhiều hơn là thay đổi thực tế đối với hoạt động quản lý hồ, đồng thời phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ Mỹ - Canada sau khi đàm phán thương mại thất bại.

Theo TTXVN/Vietnam+