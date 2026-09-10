Máy bay chở Tổng thống Zelensky suýt gặp sự cố với UAV tại Moldova

(GLO)- Ngày 8-9, máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Na Uy phải trì hoãn cất cánh từ Moldova, sau khi cơ quan chức năng nước này đóng cửa tạm thời không phận vì cảnh báo máy bay không người lái (UAV).

Theo Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, máy bay chở ông Zelensky đã suýt bị một UAV đánh trúng khi chuẩn bị cất cánh từ Moldova.

Phát biểu trên đài truyền hình NRK ngày 9-9, ông Store không cho biết nguồn thông tin cũng như khoảng cách giữa UAV và máy bay.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Sopa

Người phát ngôn Chính phủ Moldova cũng xác nhận, chuyến bay của Tổng thống Ukraine bị trì hoãn do không phận nước này được đóng tạm thời để bảo đảm an toàn cho các máy bay đang hoạt động.

Máy bay chở ông Zelensky chỉ được phép cất cánh sau khi nhà chức trách xác định UAV đã rơi xuống lãnh thổ Moldova.

Theo quan chức Moldova, 2 UAV được cho là của Nga đã xâm nhập không phận nước này, trong đó 1 chiếc rơi xuống một cánh đồng ở huyện Riscani, gây cháy nhưng không có người bị thương; chiếc còn lại tiếp tục bay vào không phận Romania.

Hãng tin AP đưa tin, chiếc UAV rơi tại Moldova đã bay qua Romania trước khi quay trở lại không phận Moldova.

Các chuyên gia chất nổ sau đó phát hiện những mảnh vỡ có đặc điểm tương tự UAV Geran, loại thiết bị mà Nga thường sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Máy bay chở Tổng thống Zelensky sau đó đã rời Moldova và tới Oslo, nơi ông tham dự lễ tang Quốc vương Na Uy Harald V.

Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận UAV có cố ý nhằm vào máy bay chở Tổng thống Zelensky hay không. Chính phủ Ukraine cũng chưa xác nhận tuyên bố của Thủ tướng Na Uy về vụ việc này.