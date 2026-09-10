Tin thế giới tối 10-9: Tổng thống Mỹ muốn đổi tên eo biển Hormuz thành “eo biển Trump”

(GLO)- Ông Trump dọa tấn công núi Pickaxe, cảnh báo Iran; Tổng thống Mỹ dồn sức huy động cử tri Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ; Tổng thống Mỹ muốn đổi tên eo biển Hormuz thành “eo biển Trump”... là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Ông Trump dọa tấn công núi Pickaxe, cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran không nên có những động thái mà Washington cho là bất thường tại núi Pickaxe, nếu không Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tấn công mạnh.

Ảnh vệ tinh cho thấy tổ hợp đường hầm trong núi Pickaxe nằm cạnh cơ sở hạt nhân Natanz, gần thành phố Natanz, tỉnh Isfahan, miền trung Iran, ngày 30-6 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Đại hội giữa nhiệm kỳ toàn quốc của Đảng Cộng hòa ngày 9-9, ông Trump cho biết Mỹ đang theo dõi một số hoạt động tại khu vực này.

Núi Pickaxe, còn gọi là núi Kolang, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 220km về phía nam và chỉ cách cơ sở hạt nhân Natanz khoảng 2km. Khu vực này có hai tổ hợp đường hầm được gia cố kiên cố và nằm sâu dưới lòng đất, khiến việc tấn công gặp nhiều khó khăn.

Theo Viện Khoa học và An ninh quốc tế, núi Pickaxe chưa từng là mục tiêu kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Iran bùng phát ngày 28-2. Tuy nhiên, giới chức Iran được cho là đã lên kế hoạch đưa các cơ sở hạt nhân xuống sâu hơn dưới núi này. Tình báo Israel cũng nghi ngờ Iran chuyển một phần uranium làm giàu và các máy ly tâm tiên tiến tới đây.

Ông Trump từng cảnh báo khả năng tấn công khu vực Pickaxe hồi tháng 7.

Tổng thống Mỹ dồn sức huy động cử tri Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi cử tri và các nghị sĩ đảng Cộng hòa đoàn kết, tích cực đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 tới nhằm duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas, ông Trump nhấn mạnh nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội, các chính sách hiện nay về biên giới, thuế quan, an ninh và thương mại có thể bị đảo ngược.

Ông kêu gọi cử tri coi cuộc bầu cử như thể tên ông trực tiếp xuất hiện trên lá phiếu, đồng thời nhấn mạnh việc đưa cử tri Cộng hòa tới các điểm bỏ phiếu.

Về kinh tế, ông Trump cho biết chính quyền đã thu hút hơn 20.000 tỷ USD cam kết đầu tư từ các doanh nghiệp và quốc gia bên ngoài trong chưa đầy 2 năm, đồng thời dự báo con số này có thể tăng lên 23.000-25.000 tỷ USD khi đủ hai năm.

Ông cũng đề xuất khoản “cổ tức Trump” 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội. Truyền thông Mỹ ước tính chương trình có thể tiêu tốn khoảng 1.350 tỷ USD, trong khi tính khả thi về pháp lý và nguồn tài chính vẫn cần được xem xét.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa tìm cách duy trì thế đa số mong manh tại Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Mỹ muốn đổi tên eo biển Hormuz thành “eo biển Trump”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đổi tên eo biển Hormuz thành “eo biển Trump”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua

Phát biểu tại hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở Texas ngày 10-9, ông Trump nói Mỹ nên nhận được một điều gì đó từ khu vực này và cho biết có thể sớm đưa ra thông báo chính thức.

Ông Trump đồng thời bày tỏ tin tưởng giá dầu thô thế giới sẽ sớm hạ nhiệt sau khi Mỹ giành ưu thế trước Iran, đồng thời nhắc lại nhận định Washington đang nắm quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang, đặc biệt liên quan đến các hoạt động quân sự và an ninh hàng hải tại vùng Vịnh.

Ả Rập Xê Út dồn dập không kích, Houthi kiểm soát cảng chiến lược Yemen

Lực lượng Houthi tại Yemen cáo buộc Ả Rập Xê Út thực hiện khoảng 40 cuộc không kích trong ngày 10-9 nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát tại các tỉnh Taiz, Hodeida, Al-Jawf và Marib. Hiện Ả Rập Xê Út chưa đưa ra phản ứng về cáo buộc này.

Động thái diễn ra sau khi Houthi mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn trong tuần trước. Houthi cũng tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út, khiến hàng chục người bị thương.

Hình ảnh từ video do Trung tâm Truyền thông Ansarullah công bố ngày 9.9 cho thấy những gì lực lượng Houthi mô tả là các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tại các chiến tuyến ở tỉnh Al-Jawf (Yemen) Ảnh: AFP

Ngày 9-9, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cáo buộc Houthi phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào một số thành phố miền nam nước này. Cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út sau đó cảnh báo nguy cơ tại Khamis Mushait và Abha.

Theo tổng hợp của AFP, giao tranh tại Yemen từ tuần trước đã khiến hơn 500 người thiệt mạng, chủ yếu là các tay súng tham chiến.

Trong diễn biến đáng chú ý, Reuters ngày 10-9 dẫn 4 nguồn tin quân sự thuộc chính phủ Yemen cho biết Houthi đã giành quyền kiểm soát thành phố cảng lịch sử Mocha bên bờ Biển Đỏ. Diễn biến này giúp Houthi gia tăng lợi thế tại khu vực eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden.

Các nguồn tin cho biết Houthi cũng đang tấn công quần đảo Hanish trên Biển Đỏ, trong khi lực lượng chính phủ và đồng minh rút về phía nam tới Dhubab, gần eo biển Bab el-Mandeb.

Eo biển này có vị trí đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận tải và xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran khiến hoạt động qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng nghiêm trọng.