Tin thế giới tối 4-9: Tổng thống Donald Trump ủng hộ tuyến đường qua Syria thay thế eo biển Hormuz

(GLO)- Israel tuyên bố kiểm soát thành trì Hezbollah bất chấp cảnh báo từ Iran; Lũ lụt tại Nepal gây thiệt hại kinh tế ước tính 2,56 tỷ USD; Tổng thống Donald Trump ủng hộ tuyến đường qua Syria thay thế eo biển Hormuz... là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Israel tuyên bố kiểm soát thành trì Hezbollah bất chấp cảnh báo từ Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/9 tuyên bố đã hoàn tất truy quét hệ thống hạ tầng ngầm của Hezbollah tại dãy núi Ali al-Taher ở đông nam Lebanon.

Cột khói bốc lên sau đòn tập kích của Israel vào khu vực Ali al-Taher hôm 14-8. Ảnh: AFP

Theo IDF, khu vực này có mạng lưới hầm ngầm với trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và khu nhà ở do Hezbollah xây dựng trong hơn 20 năm, với sự hỗ trợ tài chính và lập kế hoạch từ Iran. Israel cho biết các tay súng tại đây đã bị hạ hoặc rút lui, song chiến dịch vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống ngầm vẫn tiếp diễn.

Thông tin được đưa ra sau khi Reuters dẫn lời 3 quan chức giấu tên cho biết Iran hồi giữa tháng 8 cảnh báo Mỹ rằng một cuộc tấn công toàn diện của Israel nhằm vào Ali al-Taher sẽ bị đáp trả bằng một cuộc tập kích quy mô lớn. Thông điệp được chuyển qua Oman và Israel được cho là đã hoãn tấn công do sức ép từ Mỹ. Một quan chức Nhà Trắng bác bỏ thông tin này.

Lũ lụt tại Nepal gây thiệt hại kinh tế ước tính 2,56 tỷ USD

Chính phủ Nepal ước tính trận lũ lụt xảy ra vào tuần trước gây thiệt hại ít nhất 387,5 tỷ rupee, tương đương khoảng 2,56 tỷ USD.

Cảnh tàn phá của trận lũ quét và lở bùn đá nghiêm trọng ở huyện Nuwakot, Nepal ngày 27/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trả lời phỏng vấn ngày 4/9, ông Dharma Raj Upreti, Giám đốc Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal, cho biết chính phủ sẽ phải đối mặt với nhu cầu tái thiết rất lớn.

Thảm họa bắt nguồn từ vụ sập sông băng trên sông Trishuli, khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, ngày 26/8. Dòng băng, đá và bùn đất đã cuốn trôi nhiều thị trấn, làng mạc, khiến hơn 1.250 người thiệt mạng và hơn 4.200 người mất tích.

Theo ông Upreti, khoảng 20.000 ngôi nhà cần được xây dựng lại, trong đó ít nhất 7.500 căn bị lũ quét đánh sập hoàn toàn. Riêng 4 tháng đầu của giai đoạn phục hồi, Nepal cần khoảng 52,6 triệu USD để khôi phục đường sá, dựng nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp nước sạch và phục hồi hệ thống điện.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ tuyến đường qua Syria thay thế eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 bày tỏ ủng hộ khả năng sử dụng tuyến đường qua Syria làm hành lang vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa từ vùng Vịnh Persian, thay thế cho eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không còn là tuyến đường thương mại quan trọng trong vòng 2 năm tới. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái này được đưa ra sau bài viết của Washington Post, theo đó khoảng 5.000 xe tải chở dầu từ vùng Vịnh đang di chuyển qua sa mạc Syria hướng về Địa Trung Hải.

Một dự án trị giá 5,7 tỷ USD do Chevron triển khai, được chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ, dự kiến xây dựng đường ống dẫn dầu từ Basrah của Iraq đến cảng Baniyas của Syria, với công suất khoảng 2 triệu thùng/ngày.

Cùng ngày, ông Trump cho biết Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz và tuyên bố mỗi đêm bắt giữ 30-40 tàu thuyền. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, hiện khoảng 18 triệu thùng dầu/ngày được vận chuyển qua eo biển này, so với khoảng 20 triệu thùng trước khi xung đột bắt đầu. Iran chưa bình luận về các tuyên bố trên.

Nga xây dựng các cơ sở được cho là dành cho xuồng không người lái ở Crimea

Ảnh vệ tinh thương mại chụp khu vực ven hồ Donuzlav, gần Novoozyornoye trên bán đảo Crimea, cho thấy Nga đang xây dựng một loạt cơ sở được cho là dành cho xuồng không người lái (USV).

Các công trình nghi là căn cứ USV Nga trên bán đảo Crimea trong ảnh chụp ngày 1-9. Ảnh: Defense Express

Theo phân tích của chuyên trang quân sự Defense Express của Ukraine, các công trình có nhiều điểm tương đồng với cơ sở vận hành máy bay không người lái Geran, gồm nhà chứa, hầm trú ẩn đào sâu vào bờ, lưới ngụy trang và các gò đất bảo vệ.

Chuyên gia hải quân H.I. Sutton cho biết có tổng cộng 21 công trình, gồm 8 cơ sở trong căn cứ không quân Donuzlav và 13 công trình ở phía bắc, tại khu vực từng là căn cứ hải quân. Các công trình được khởi công từ tháng 2 và có thể đã đi vào hoạt động.

Defense Express nhận định sự xuất hiện của các cơ sở này có thể cho thấy Nga sẽ gia tăng sử dụng USV để tập kích tàu thuyền trên Biển Đen cũng như các cảng Odessa và Mykolaiv.