Sau 9 ngày mắc kẹt dưới lòng đất, hai công nhân Nepal được cứu sống

(GLO)- Ngày 4-9, lực lượng cứu hộ Nepal đã đưa hai công nhân còn sống ra khỏi đường hầm tại dự án thủy điện Trishuli 3A, sau 9 ngày mắc kẹt do lũ quét và sạt lở xảy ra ngày 26-8.

Hai công nhân được giải cứu tại đường hầm của dự án thủy điện Trishuli 3A ở huyện Rasuwa, miền Bắc Nepal.

Đây là những người đầu tiên được cứu sống khỏi các đường hầm của những dự án thủy điện bị ảnh hưởng trong thảm họa.

Theo Reuters, hai người được giải cứu là Sanjay Sah, quản đốc cơ khí, và Kabir Maharjan, giám sát cơ khí.

Thiệt hại sau lũ quét tại Nuwakot, Nepal. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Sau khi được đưa ra khỏi đường hầm, cả hai được chuyển tới bệnh viện quân đội ở thủ đô Kathmandu. Các nguồn tin tại bệnh viện cho biết dấu hiệu sinh tồn của hai người ổn định.

Lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng người từ bên trong đường hầm vào sáng 4-9, qua đó xác định vẫn còn người sống sót.

Sau khi tiếp cận được vị trí, lực lượng cứu hộ lần lượt đưa hai công nhân ra ngoài. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một công nhân được đưa ra trong tình trạng phủ đầy bùn đất, trong khi người còn lại được đưa bằng cáng.

Theo Reuters, ông Sanjay Sah cho biết có thể vẫn còn những người khác sống sót sâu bên trong đường hầm.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ tại khu vực Trishuli 3A tiếp tục được triển khai. Quân đội và cảnh sát Nepal dẫn đầu hoạt động cứu hộ, với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Thảm họa xảy ra ngày 26-8 sau khi một sông băng ở thượng nguồn sông Trishuli sụp đổ, kéo theo băng, đá và bùn đất tràn xuống thung lũng. Lũ quét đã tàn phá nhiều khu dân cư và công trình dọc khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

Theo chính quyền địa phương, khoảng 900 công nhân tại 12 dự án thủy điện ở Nepal đang mất tích, trong đó khoảng 500 người được cho là mắc kẹt trong các đường hầm.

Riêng tại dự án Trishuli 3A, Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập Nepal cho biết, có ít nhất 557 công nhân mất tích, trong đó khoảng 115 người được cho là mắc kẹt trong đường hầm.

Thảm họa lũ quét ngày 26-8 đã khiến ít nhất 1.259 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích tại Nepal. Hàng nghìn người khác phải rời bỏ nhà cửa do ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở.