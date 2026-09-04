Nepal đối mặt bài toán tái thiết 20.000 ngôi nhà sau thảm họa lũ quét

(GLO)- Nepal sẽ phải xây dựng lại khoảng 20.000 ngôi nhà tại các khu vực bị lũ quét và lở đất tàn phá, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hơn 4.200 người mất tích sau thảm họa ngày 26-8.

Theo ông Dharma Raj Upreti, người đứng đầu Cơ quan quốc gia về giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai Nepal, ước tính ban đầu có khoảng 7.500 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, bị nước cuốn trôi hoặc vùi lấp dưới bùn đất và đống đổ nát.

Người dân Nepal dùng cáp treo vượt sông Trishuli sau lũ quét. Ảnh: AP

Việc xây dựng lại nhà cửa tại vị trí cũ là không khả thi do người dân có thể phải đối mặt với những rủi ro tương tự.

Các cơ quan chức năng đang xác định những khu vực an toàn hơn để xây dựng nhà mới và hỗ trợ tái định cư.

Thảm họa xảy ra ngày 26-8, khi 1 sông băng sụp đổ, gây ra dòng nước lớn mang theo băng, đá và bùn đất tràn xuống sông Trishuli, tàn phá nhiều thị trấn và làng mạc tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

Tính đến nay, ít nhất 1.252 người thiệt mạng và hơn 4.200 người vẫn mất tích. Hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa sau khi dòng nước cuốn trôi nhiều nhà dân, đường phố và trường học.

Trong khi triển khai kế hoạch phục hồi, lực lượng chức năng Nepal tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, trong đó có những người được cho là mắc kẹt trong các đường hầm thuộc các dự án thủy điện.

Một sĩ quan quân đội Nepal cho biết hoạt động tìm kiếm trong các đường hầm đang được tiến hành với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục hoạt động chừng nào còn hy vọng tìm thấy người sống sót, đồng thời thu hồi thi thể các nạn nhân nếu không còn người sống sót.

Quân đội Nepal cho biết: Hơn 9.300 binh sĩ đã được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng để phối hợp tìm kiếm, cứu hộ người bị nạn, xử lý thi thể, giải phóng các tuyến đường bị đất đá vùi lấp và cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Nepal đang phải đối mặt với chi phí rất lớn cho quá trình tái thiết. Ước tính sơ bộ cho thấy tài sản, nhà ở và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại ít nhất 387,5 tỷ rupee Nepal (khoảng 2,56 tỷ USD).

Trong 4 tháng đầu của giai đoạn phục hồi, Nepal dự kiến cần khoảng 52,6 triệu USD để xây dựng đường sá, nơi ở tạm thời, cung cấp nước uống và khôi phục điện.

Chính phủ Nepal cũng dự kiến xây dựng lại hệ thống cảnh báo sớm lở đất tại khu vực biên giới với Trung Quốc, đồng thời lắp đặt các cảm biến địa chấn, camera và hệ thống kết nối vệ tinh.

UNICEF ước tính, ít nhất 22.000 trẻ em đang cần khẩn cấp nước sạch, điều kiện vệ sinh và hỗ trợ về vệ sinh cá nhân.

Chính phủ Nepal đã quyết định ngày 7-9 là ngày quốc tang, đánh dấu ngày thứ 13, kể từ khi xảy ra thảm họa.