Thảm họa lũ quét tại Nepal: Ít nhất 955 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

(GLO)- Lũ quét xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal khiến ít nhất 955 người thiệt mạng và 4.471 người mất tích. Lực lượng cứu hộ bước sang ngày thứ sáu liên tiếp tìm kiếm nạn nhân trong bùn đất, đống đổ nát và các đường hầm thủy điện bị vùi lấp.

Ngày 31-8, công tác tìm kiếm, cứu hộ tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc tiếp tục được đẩy mạnh trong bối cảnh số người thiệt mạng và mất tích ở mức “không tưởng tượng nổi”.

Hiện trường đổ nát sau vụ lở bùn đất ở Devighat thuộc Nuwakot, Nepal, ngày 29-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, tính đến ngày 31-8, ít nhất 939 người đã thiệt mạng và 3.925 người vẫn mất tích tại nước này. Trong khi đó, phía Trung Quốc xác nhận, 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích tại khu tự trị Tây Tạng.

Tổng cộng, thảm họa đã làm ít nhất 955 người thiệt mạng và 4.471 người mất tích ở cả 2 bên biên giới.

Tại Nepal, trong số những người chưa được tìm thấy có 3.333 công dân Nepal và 592 người nước ngoài, trong đó có 1 công dân Việt Nam.

Huyện Nuwakot ghi nhận số người mất tích lớn nhất với 1.158 trường hợp, trong khi huyện Rasuwa có 865 người chưa rõ tung tích.

Danh sách này còn có 45 binh sĩ quân đội, 38 cảnh sát và 18 nhân viên hải quan, xuất nhập cảnh.

Số người mất tích liên quan đến các dự án thủy điện cũng được cơ quan chức năng Nepal điều chỉnh.

Đến ngày 31-8, con số này còn 639 người, giảm so với 933 người so với thống kê trước đó. Nhiều công nhân được cho là có thể còn mắc kẹt trong các đường hầm bị bùn đất và đá vùi lấp.

Lực lượng quân đội, cảnh sát và các đơn vị cứu hộ tiếp tục sử dụng máy móc để đào bới tại những khu vực bị dòng lũ cuốn qua.

Các nhóm cứu hộ cũng tập trung tiếp cận những đường hầm thủy điện, trong đó có những vị trí bị đất đá chắn kín. Các chuyên gia và lực lượng hỗ trợ từ một số nước cũng tham gia hoạt động tìm kiếm tại những khu vực khó tiếp cận.

Tại Tây Tạng, Trung Quốc cho biết, lũ bùn đá xảy ra tại khu vực cảng Cắt Long, sau vụ sạt lở băng đá bắt nguồn từ khu vực núi cao phía Nepal.

Trung Quốc đã huy động hơn 2.100 người cùng hàng trăm phương tiện và hàng nghìn thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ tại khu vực bị ảnh hưởng.

Các lực lượng chức năng đồng thời khẩn trương dọn bùn đất, khôi phục những tuyến đường bị hư hỏng và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại khu vực thảm họa.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, chính quyền bang Uttar Pradesh cho biết, đã tìm thấy 17 thi thể trên các con sông chảy từ Nepal.

Những thi thể này được cho là có liên quan đến thảm họa, nhưng chưa được đưa vào tổng số người thiệt mạng do cơ quan chức năng vẫn đang xác minh danh tính.

Việc nhận dạng nạn nhân cũng trở thành một nhiệm vụ cấp thiết tại Nepal. Do số lượng thi thể được tìm thấy lớn và thiếu điều kiện bảo quản, nên một số nạn nhân đã được chôn cất sau khi lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính.