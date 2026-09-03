Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

(GLO)- Căn cứ UAV Mỹ tại Jordan nghi trúng tên lửa Iran; 40 tàu dầu vượt Hormuz dưới sự hộ tống của Mỹ; Ông Tập Cận Bình nêu 4 điểm về an ninh Trung Đông; Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16m là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Căn cứ UAV Mỹ tại Jordan nghi trúng tên lửa Iran

Ảnh vệ tinh thương mại cho thấy căn cứ Prince Hassan ở Jordan, nơi được cho là đóng các UAV tầm xa của Mỹ, có hai khu vực nghi bị cháy sau cuộc tập kích tên lửa của Iran.

Iran phóng tên lửa vào một mục tiêu Mỹ ở vùng Vịnh ngày 20-7. Ảnh: AFP

Theo tài khoản Egyosint, một vệt cháy nằm trên đường băng, vệt còn lại xuất hiện tại khu nhà chứa máy bay kiên cố. OSINT Technical cũng công bố video được cho là ghi lại khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Iran rơi xuống khu vực gần thành phố Aqaba, nơi có căn cứ Titin của thủy quân lục chiến Mỹ.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trước đó tuyên bố đã tập kích các nhà chứa UAV RQ-4 và MQ-9 Reaper tại căn cứ Prince Hassan, đồng thời tấn công căn cứ Titin. Tuy nhiên, các tuyên bố về thiệt hại và thương vong chưa được phía Mỹ xác nhận.

Jordan cho biết đã đánh chặn 10 trong 13 tên lửa Iran phóng vào nước này; ba quả còn lại rơi xuống khu vực trống. Một quan chức Mỹ nói với Al Jazeera rằng căn cứ Titin không chịu thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

RQ-4 Global Hawk có giá xuất xưởng khoảng 130 triệu USD mỗi chiếc, trong khi MQ-4C Triton có giá khoảng 180-230 triệu USD, tùy lô sản xuất.

40 tàu dầu vượt Hormuz dưới sự hộ tống của Mỹ

Quân đội Mỹ ngày 1-9 đã hộ tống khoảng 40 tàu chở 18 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz, mức cao nhất kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát, theo CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ.

Khu trục hạm USS Frank E. Petersen của Mỹ tại biển Arab hôm 27-6. Ảnh: US Navy

Các quan chức cho biết phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả tàu dầu, đã tắt bộ phát đáp trong quá trình di chuyển. Lực lượng Mỹ đồng thời sử dụng các phương tiện trên không, trên biển và thiết bị không gian để tấn công những khí tài Iran được cho là nhằm vào tàu hàng, đánh chặn UAV và vô hiệu hóa tên lửa hành trình chống hạm.

Theo nguồn tin này, Mỹ đã đánh trúng gần 60 mục tiêu quân sự quanh eo biển Hormuz trong ngày 1-9, gồm trận địa phòng không, radar, phương tiện hàng hải, hệ thống rải thủy lôi và cơ sở liên lạc.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã phá hủy các hệ thống radar mà ông cho là được Iran sử dụng để theo dõi tàu thuyền qua eo biển.

Trong khi đó, các công ty năng lượng vẫn lo ngại rủi ro khi đưa tàu qua Hormuz, dù được quân đội Mỹ hộ tống. Iran và Nhà Trắng chưa bình luận về số liệu CNN công bố.

Ông Tập Cận Bình nêu 4 điểm về an ninh Trung Đông

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập ngày 2-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm xây dựng cấu trúc an ninh mới ở Trung Đông, gồm phát huy động lực nội tại, thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể, củng cố nền tảng phát triển và tăng cường phối hợp quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tại cuộc gặp ở Cairo ngày 2-9-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong tuyên bố chung Trung Quốc-Ai Cập, hai bên nhấn mạnh vấn đề Palestine là trọng tâm của Trung Đông; kêu gọi củng cố ngay lập tức lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, bảo đảm tiếp cận nhân đạo không bị hạn chế và tạo điều kiện để Chính quyền Palestine trở lại quản lý Gaza. Hai nước cũng phản đối mọi kế hoạch di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ.

Về Sudan, hai bên kêu gọi tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thúc đẩy tiến trình chính trị do người Sudan dẫn đầu. Với Biển Đỏ, Trung Quốc và Ai Cập cho rằng trách nhiệm bảo đảm an ninh, quản trị tuyến hàng hải trước hết thuộc về các quốc gia ven biển.

Hai nước cũng ký 5 thỏa thuận chính thức và hơn 20 văn kiện hợp tác, trong nhiều lĩnh vực như kinh tế-kỹ thuật, công nghiệp, công nghệ thông tin, tài chính, viễn thông và chuyển giao công nghệ.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Trung Quốc và Ai Cập kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

Công tác cứu hộ tại khu vực cửa khẩu Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, đã chuyển sang giai đoạn tìm kiếm chuyên sâu sau khi quốc lộ G216 được khơi thông ngày 2-9.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc tìm kiếm tại cửa khẩu Gyirong. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo truyền thông Trung Quốc, hơn 2.300 người cùng hàng trăm lượt phương tiện đã được huy động. Riêng tại cửa khẩu Gyirong, lực lượng cứu hộ tìm kiếm trên diện tích gần 1,6 km², tập trung vào các khu vực như bãi đỗ xe, khu làm thủ tục và nhà ở tập thể.

Khó khăn lớn là lớp bùn đá dày trung bình khoảng 4m, có nơi lên tới 16m. Địa hình núi cao, thung lũng hẹp, mưa liên tục và nguy cơ sạt lở tiếp diễn cũng cản trở hoạt động cứu hộ.

Ba radar theo dõi sườn dốc đã được lắp đặt quanh cửa khẩu, cùng hơn 10 nhân viên địa chất thường xuyên theo dõi. UAV cũng được sử dụng ở độ cao hơn 6.000m để giám sát các vết nứt tại khu vực băng sụp và cấu trúc sông băng.

Chính quyền Tây Tạng ngày 2-9 xác nhận 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích tại khu vực cửa khẩu Gyirong. Tại Nepal, tính đến ngày 3-9, cảnh sát nước này cho biết thảm họa khiến 1.252 người thiệt mạng và 4.875 người mất tích.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng đang ấm lên nhanh, thúc đẩy băng tan và làm các sông băng kém ổn định hơn. Trong 60 năm qua, tổng diện tích sông băng tại khu vực này đã giảm khoảng 24%, với khoảng 7.000 sông băng nhỏ biến mất hoàn toàn.