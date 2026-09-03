Tin thế giới sáng 3-9: Kiev rung chuyển bởi loạt tiếng nổ trong đòn tập kích của Nga

(GLO)- Kiev rung chuyển bởi loạt tiếng nổ trong đòn tập kích của Nga; Tổng thống Trump muốn đổi tên eo biển Hormuz, nói Israel không cần lo về Iran; Ba Lan nghi ngờ vụ hỏa hoạn nhà máy sản xuất thiết bị quân sự là cố ý phá hoại... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-9.

Kiev rung chuyển bởi loạt tiếng nổ trong đòn tập kích của Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2-9 thông báo tiếp tục thực hiện "những cuộc tấn công tập trung vào cơ sở hậu cần và phương tiện hải quân hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine", cho biết đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ trên không và máy bay không người lái (UAV) cho hoạt động này.

Video được công bố cho thấy UAV tự sát Geran-4 "Siker" lao xuống các nhà kho ở thành phố Vyshneve và Brovary lân cận thủ đô Kiev, dẫn đến những đám cháy lớn.

UAV Nga tập kích mục tiêu ở thị trấn Vyshneve và thành phố Brovary, tỉnh Kiev, Ukraine. Video: Zvezda

Những mục tiêu được Bộ Quốc phòng Nga đề cập gồm trung tâm hậu cần Eridon và FM Logistics Dnipro ở tỉnh Kiev, được cho là nơi lưu trữ và phân phối vật tư quân sự, linh kiện UAV cho quân đội Ukraine, một tàu chở "khí tài quân sự" neo đậu ở cảng Chernomorsk, một tàu hàng khô "đang chở vũ khí, đạn dược" trên biển Đen và nhiều kho chứa, đầu mối phân phối hàng hóa ở tỉnh Odessa.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ được 141 mục tiêu, gồm 138 UAV và ba quả Banderol. Tên lửa và UAV Nga đánh trúng 16 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 4 khu vực.

Theo giới chức địa phương, đợt tấn công này đã khiến 11 người bị thương, làm hư hại 1 chung cư, 1 cơ sở y tế và 1 cơ sở giáo dục.

Trên 100 người thương vong trong các cuộc không kích của Mỹ vào các mục tiêu ở Iran

Bộ trưởng Y tế Iran Mohammad-Reza Zafarghandi ngày 2-9 cho biết 18 người đã thiệt mạng và 108 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này vào đêm trước đó.

Mỹ tiến hành không kích nhiều địa điểm ở Iran. Ảnh: CENTCOM

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các "hành động gây hấn" mới nhất của Mỹ đối với nước này, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Tehran trong việc bảo vệ nền độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, đêm 1-9, Mỹ đã một lần nữa vi phạm chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran, tấn công nhiều địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng dịch vụ, khiến một số công dân Iran thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây thiệt hại cho tài sản công và tư nhân ở nước này.

Tổng thống Trump muốn đổi tên eo biển Hormuz, nói Israel không cần lo về Iran

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-9 tiếp tục tuyên bố rằng Mỹ đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời đề xuất đổi tên tuyến hàng hải chiến lược này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Chúng ta đang kiểm soát khu vực này, liệu có nên đổi tên eo biển Hormuz thành 'eo biển Trump' hay không? Giống như nước Mỹ, nơi này sẽ trở thành tâm điểm", ông Trump cho biết.

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, các tài khoản mạng xã hội của Nhà Trắng đã đăng tải bản đồ khu vực Vịnh Ba Tư với chú thích "eo biển Trump" tại vị trí vốn thuộc về eo biển Hormuz, kèm theo dòng mô tả: "Một ý tưởng hay".

Trong một bình luận riêng rẽ cùng ngày, Tổng thống Trump cũng khẳng định các đợt giao tranh mới với Iran sẽ không kéo dài, đồng thời nói Israel không cần lo lắng về viễn cảnh xung đột tái diễn.

Ba Lan nghi ngờ vụ hỏa hoạn nhà máy sản xuất thiết bị quân sự là cố ý phá hoại

Ngày 2-9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết vụ cháy tại một nhà máy quốc phòng sản xuất linh kiện cho hệ thống máy bay không người lái là hành động cố ý phá hoại.

Vụ hỏa hoạn vào đầu tuần này tại một cơ sở của WB Electronics ở thành phố miền Trung-Nam Ba Lan, nơi sản xuất các linh kiện cho hệ thống máy bay không người lái được quân đội Ba Lan và Ukraine sử dụng. Toàn bộ kho hàng bị phá hủy và thiệt hại ước tính ít nhất là khoảng 4 triệu USD. Cho đến nay vẫn chưa có ai bị buộc tội.

Hiện trường vụ cháy nhà máy WB Electronics. Ảnh: defence.ua.com

Các quan chức Ba Lan cho biết đoạn phim giám sát đã ghi lại hình ảnh một người đeo mặt nạ tiến vào nhà máy trước khi xảy ra hỏa hoạn. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Czeslaw Mroczek cho biết nghi phạm đã đột nhập vào hiện trường và các nhà điều tra đang xem xét khả năng có sự can thiệp của nước ngoài.

Thủ tướng Tusk cũng đề cập đến vụ cháy thứ hai xảy ra vào cuối tuần tại một cơ sở sản xuất và kho hàng thuộc sở hữu của JFG Composites ở thành phố Lublin phía Đông Ba Lan. Công ty này sản xuất các linh kiện cho ngành hàng không, bao gồm cả các bộ phận được sử dụng trong máy bay không người lái.