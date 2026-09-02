Thái Lan đón tàu sân bay Mỹ cập cảng, Pattaya kỳ vọng hưởng lợi từ gần 5.000 quân nhân

(GLO)- Ngày 2-9, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ cập cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi, Thái Lan, bắt đầu chuyến ghé cảng kéo dài đến ngày 6-9. Thành phố lân cận Pattaya được kỳ vọng hưởng lợi khi gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến lên bờ nghỉ ngơi.

USS Abraham Lincoln đến Thái Lan sau 286 ngày hoạt động trên biển, trong đó có thời gian dài được triển khai tại Trung Đông.

Theo giới chức Thái Lan, chuyến ghé cảng nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe và bổ sung hậu cần cho nhóm tàu, không phải hoạt động tập trận chung với Thái Lan.

Khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu dự kiến lên bờ theo từng đợt trong thời gian này. Khoảng 40 xe buýt được bố trí để vận chuyển quân nhân giữa cảng Laem Chabang và Pattaya.

Hơn 5.000 thủy thủ và lính Mỹ sẽ ghé Thái Lan. Ảnh: Facebook/USS Abraham Lincoln

Chuyến ghé cảng đang được các doanh nghiệp tại Pattaya kỳ vọng tạo thêm nguồn thu cho ngành du lịch và dịch vụ, trong bối cảnh thành phố chuẩn bị đón lượng lớn quân nhân Mỹ trong thời gian ngắn.

Thị trưởng Pattaya Poramase Ngampiches ước tính, mỗi quân nhân có thể chi khoảng 1.000-3.000 baht/ngày. Nếu khoảng 5.000 quân nhân được phép lên bờ và chi tiêu tại Pattaya, tổng mức chi tiêu có thể đạt khoảng 5-15 triệu baht.

Tuy nhiên, con số này chỉ là ước tính và phụ thuộc vào số quân nhân thực tế đến thành phố cũng như thời gian họ lưu lại.

Các lĩnh vực được kỳ vọng hưởng lợi gồm nhà hàng, cơ sở lưu trú, vận tải, bán lẻ và các dịch vụ du lịch.

Trước đó nhiều ngày, chính quyền Pattaya đã phối hợp với lực lượng cảnh sát và các cơ quan liên quan để bảo đảm an toàn, trật tự trong thời gian quân nhân Mỹ lên bờ.

Tàu USS Abraham Lincoln rời căn cứ San Diego, bang California, Mỹ, vào tháng 11-2025 và sau đó được triển khai tới Trung Đông. Chuyến ghé cảng tại Thái Lan là điểm dừng đầu tiên của tàu, sau 9 tháng không cập cảng.

Ngoài USS Abraham Lincoln, hai tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cũng thực hiện các chuyến ghé cảng tại khu vực, gồm tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. đến Sriracha và tàu tuần dương USS Robert Smalls đến Map Ta Phut.