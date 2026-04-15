Xả súng tại trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ, 16 người bị thương

(GLO)- Vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại 1 trường trung học ở tỉnh Sanliurfa (Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ) khiến 16 người bị thương.

Vụ xả súng khiến 10 học sinh, 4 giáo viên, 1 nhân viên nhà ăn và 1 sĩ quan cảnh sát bị thương. Tất cả nạn nhân đã được đưa tới Bệnh viện Nhà nước Siverek để điều trị.

Lực lượng an ninh và nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ súng ở Siverek. Ảnh: The Associated Press

Thống đốc tỉnh Hasan Sildak cho biết: Vụ việc xảy ra ở trường Trung học Dạy nghề và Kỹ thuật Anatolian Ahmet Koyuncu ở huyện Siverek. Sau khi nổ súng, đối tượng vào trong tòa nhà và bắt giữ các học sinh làm con tin.

Đối tượng là một cựu học sinh của trường, sinh năm 2007, mang súng săn vào trong khuôn viên trường và nổ súng bừa bãi. Các đội y tế, cảnh sát và các đơn vị đặc nhiệm đã được điều động đến hiện trường. Đối tượng sau đó đã tự sát.

Nguồn tin địa phương cho biết: Trước vụ tấn công, nghi phạm từng xảy ra mâu thuẫn với 1 người bạn. Tuy nhiên, hiện động cơ cụ thể của vụ việc vẫn chưa được xác định.

Những vụ xả súng như vậy rất hiếm khi diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Động cơ của đối tượng xả súng vẫn chưa được xác định rõ. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cơ quan chức năng nước này đang điều tra vụ việc.