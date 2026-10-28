Cựu quan chức Trung Quốc lĩnh án tử hình vì nhận hối lộ hơn 65 triệu USD

(GLO)- Ngày 27-10, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), tuyên phạt cựu quan chức Vương Hội Dân (Wang Huimin) tử hình, hoãn thi hành 2 năm, vì nhận hối lộ hơn 436 triệu nhân dân tệ (khoảng 65,4 triệu USD).

Ông Vương Hội Dân từng phụ trách công tác chống tham nhũng tại Ủy ban Giám sát quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC). Trong phán quyết sơ thẩm, tòa án cũng tuyên tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của bị cáo.

Ảnh: CCTV

Sau thời hạn hoãn thi hành án 2 năm, khi án tử hình được chuyển thành tù chung thân theo quy định, ông Vương sẽ phải chấp hành án suốt đời, không được giảm án hoặc tha tù trước thời hạn.

Theo thông báo được đăng trên trang thông tin của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, trong giai đoạn 1998-2025, ông Vương đã lợi dụng chức vụ từng đảm nhiệm tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và CSRC để giúp các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, huy động vốn.

Đổi lại, bị cáo trực tiếp hoặc thông qua người khác nhận tiền và tài sản trái phép với tổng giá trị hơn 436 triệu nhân dân tệ.

Tòa án đánh giá hành vi nhận hối lộ của ông Vương Hội Dân liên quan số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Tuy nhiên, bị cáo được xem xét các tình tiết giảm nhẹ, gồm thành khẩn khai báo, chủ động cung cấp một số tình tiết phạm tội mà cơ quan điều tra chưa nắm được, nhận tội và ăn năn hối cải.

Một số hành vi phạm tội chưa hoàn thành và một phần tài sản nhận hối lộ đã được thu hồi cũng được cân nhắc khi tòa ra phán quyết.

Tòa yêu cầu nộp vào ngân sách nhà nước số tài sản do phạm tội mà có, cùng các khoản lợi phát sinh đã thu hồi, đồng thời tiếp tục truy thu phần còn thiếu.

Ông Vương Hội Dân bị điều tra từ tháng 3-2025 và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 cùng năm.