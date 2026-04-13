Mỹ đánh chìm tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương, 5 người thiệt mạng

(GLO)- Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ cho hay đã thông báo cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển kích hoạt hệ thống tìm kiếm và cứu hộ người sống sót.

Ngày 12-4, Quân đội Mỹ đã tấn công và đánh chìm 2 tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở Đông Thái Bình Dương khiến 5 người thiệt mạng và chỉ có 1 người sống sót.

Hành động trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch chống lại những đối tượng buôn lậu bị cáo buộc ở khu vực Mỹ Latinh, đồng thời chuẩn bị phong tỏa hải quân các cảng của Iran.

2 vụ tấn công tàu mới nhất này nâng tổng số người thiệt mạng trong các vụ không kích tàu nghi chở ma túy của quân đội Mỹ lên ít nhất 168 người kể từ khi chiến dịch bắt đầu diễn ra vào đầu tháng 9-2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Washington đang trong “cuộc xung đột vũ trang” với các băng đảng ở khu vực Mỹ Latinh; đồng thời, biện minh cho các cuộc tấn công là bước leo thang cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ, cũng như các trường hợp tử vong do sử dụng chất cấm quá liều.

Tuy nhiên, chính quyền Washington hầu như không đưa ra bằng chứng nào để củng cố cho tuyên bố tiêu diệt “những kẻ khủng bố ma túy”.

Những cuộc tấn công tàu thuyền vẫn tiếp diễn ở khu vực Mỹ Latinh ngay cả khi quân đội Mỹ tập trung vào các hoạt động ở Trung Đông, nơi Mỹ đang tham chiến với Iran trong những tuần gần đây.