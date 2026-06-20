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Tuyên truyền pháp luật cho hơn 200 đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn Tây

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Tối 19-6, Đoàn phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phân đoàn Viện KSND khu vực I, Chi đoàn TAND tỉnh và Chi đoàn Công an phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng - chống ma túy, Nghị quyết số 205/2025/QH15 về bảo vệ người yếu thế và lợi ích công.

Chương trình thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn phường tham gia.

Báo cáo viên tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Báo cáo viên tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức phiên tòa giả định. Theo nội dung vụ án giả định, khoảng 15 giờ ngày 10-3-2026, sau khi ăn nhậu tại nhà Nguyễn Văn An (ở khu phố Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây), An rủ Nguyễn Văn Bá và Nguyễn Văn Cường cùng sử dụng ma túy đá.

An lấy ma túy Methamphetamine cất giấu trong phòng ngủ mang ra phòng khách, còn Bá về nhà lấy dụng cụ sử dụng ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi An, Bá và Cường đang sử dụng ma túy thì bị Công an phường Quy Nhơn Tây kiểm tra, bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ dụng cụ sử dụng ma túy, bật lửa và lượng ma túy Methamphetamine còn lại; An tiếp tục tự nguyện giao nộp một gói ma túy cất trong tủ quần áo.

Kết quả giám định xác định các mẫu vật thu giữ đều là ma túy loại Methamphetamine; mẫu nước tiểu của Nguyễn Văn Cường cũng dương tính với chất ma túy này.

Quá trình điều tra xác định An là người khởi xướng, chuẩn bị ma túy và địa điểm để cùng sử dụng với Bá và Cường, đồng thời tàng trữ trái phép 3,5542 gam Methamphetamine.

Bá chuẩn bị dụng cụ và trực tiếp cho ma túy vào dụng cụ để cả nhóm sử dụng. Cường tham gia sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian đang bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Viện Kiểm sát đã truy tố các bị can theo quy định của Bộ luật Hình sự.

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Tặng quà cho trẻ em tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, báo cáo viên cũng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng - chống ma túy và các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 205/2025/QH15 về bảo vệ người yếu thế và lợi ích công.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 22 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 3 triệu đồng.

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