Xe máy tông vào đuôi xe tải trên đường Trường Sơn Đông khiến 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 13-7 tại Km388 trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn Kim Tân, xã Ia Pa.
Thời điểm trên, ông S.K. (SN 1969, trú tại xã Pờ Tó) điều khiển xe máy 81L1-161.xx chở theo anh K.W. (SN 1987, trú tại xã Pờ Tó) lưu thông trên đường Trường Sơn Đông theo hướng từ xã Ia Pa đến xã Pờ Tó.
Khi đến Km388 đã tông vào đuôi xe ô tô tải BKS 81C-282.xx do anh Phạm Ngọc Vương (SN 1977, trú tại phường Pleiku) điều khiển đang đỗ ở bên lề phải cùng chiều xe máy. Vụ va chạm khiến ông K. tử vong trên đường đi cấp cứu, chiếc xe máy bị hư hỏng.
Sau khi tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an xã Ia Pa bảo vệ hiện trường, đồng thời xác minh làm rõ vụ tai nạn.