Xe máy tông vào đuôi xe tải trên đường Trường Sơn Đông khiến 1 người tử vong

(GLO)- Khi di chuyển trên đường Trường Sơn Đông (đoạn qua xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) giữa trời tối, một người đàn ông điều khiển xe máy tông vào đuôi xe tải đang đỗ bên đường dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 13-7 tại Km388 trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn Kim Tân, xã Ia Pa.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Long

Thời điểm trên, ông S.K. (SN 1969, trú tại xã Pờ Tó) điều khiển xe máy 81L1-161.xx chở theo anh K.W. (SN 1987, trú tại xã Pờ Tó) lưu thông trên đường Trường Sơn Đông theo hướng từ xã Ia Pa đến xã Pờ Tó.

Khi đến Km388 đã tông vào đuôi xe ô tô tải BKS 81C-282.xx do anh Phạm Ngọc Vương (SN 1977, trú tại phường Pleiku) điều khiển đang đỗ ở bên lề phải cùng chiều xe máy. Vụ va chạm khiến ông K. tử vong trên đường đi cấp cứu, chiếc xe máy bị hư hỏng.

Nạn nhân đã tử vong khi tông vào đuôi xe tải đang đậu bên đường. Ảnh: Hoàng Long

Sau khi tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an xã Ia Pa bảo vệ hiện trường, đồng thời xác minh làm rõ vụ tai nạn.