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Xe ben tông liên hoàn trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), giao thông ùn tắc kéo dài

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NHÃ UYÊN (theo VnExpress, Vietnamnet, Dân trí)

(GLO)- Xe ben chở phế thải bất ngờ tông vào ô tô tải rồi đẩy phương tiện này va chạm với các ô tô khác trên cầu Nhật Tân (TP. Hà Nội) đêm 1-11. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông ùn tắc.

Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 1-11, 1 vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cầu Nhật Tân, hướng từ trung tâm TP. Hà Nội đi sân bay Nội Bài, khiến nhiều ô tô hư hỏng và giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

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Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân. Ảnh: T.T/Vietnamnet

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội), thời điểm trên, xe ben chở phế thải di chuyển trên cầu Nhật Tân, thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh. Khi đi gần hết cầu, xe ben bất ngờ tông vào 1 ô tô tải. Cú va chạm khiến ô tô tải tiếp tục lao về phía trước, đâm vào xe taxi đang di chuyển cùng chiều.

Tại hiện trường, các phương tiện nằm sát nhau, chắn gần hết mặt đường. Ô tô tải bị vỡ phần đầu; xe taxi bị móp phần đuôi và hông, một phần thân xe bị ép vào dải phân cách cứng. 1 đoạn dải phân cách trên cầu cũng bị hư hỏng.

Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do các phương tiện hư hỏng chiếm dụng phần lớn mặt đường, giao thông qua cầu Nhật Tân bị ảnh hưởng, các phương tiện phải di chuyển chậm và ùn ứ kéo dài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Được biết, cầu Nhật Tân là tuyến giao thông quan trọng của Hà Nội, kết nối khu vực nội đô với đường Võ Nguyên Giáp và sân bay quốc tế Nội Bài. Vì vậy, các sự cố giao thông xảy ra trên cầu, đặc biệt vào thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao, ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại của người dân.

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