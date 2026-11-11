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Khi dao trở thành vũ khí nguy hiểm

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THÚY TRINH

(GLO)- Để giải quyết mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đã dùng dao, hung khí gây thương tích cho người khác. Khi được sử dụng với mục đích xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khỏe con người, từ một vật dụng thông thường, con dao có thể được xác định là vũ khí quân dụng.

Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Kpă Trí (SN 2001), Ksor Líu (SN 2004, cùng trú tại thôn Plei Đung, xã Ia Hrú) và Rơ Ô Kiệt (SN 2004, trú tại thôn Tung Đao, xã Ia Hrú).

Đây là các bị can liên quan đến vụ án “Giết người, cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra vào ngày 5-4-2025 tại thôn Tung Đao.

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Các đối tượng Ksor Líu, Kpă Trí và Rơ Ô Kiệt (lần lượt từ trái sang) bị bắt giữ vì liên quan vụ án xảy ra tại xã Ia Hrú. Ảnh: Nguyễn Mạnh Cường

Chiều 5-4-2025, Trí và Líu đi làm rẫy về thì bị nhóm thanh niên đang nhậu tại quán tạp hóa ở thôn Tung Đao trêu chọc. Bực tức, Trí mang theo dao bấm dài 16 cm, rủ Líu quay lại đánh nhau.

Cả hai về nhà lấy thêm dao dài khoảng 30 cm, sau đó rủ Lâm Tấn Phát (SN 2009, trú tại thôn Dư Keo, xã Ia Ko) cùng tham gia.

Khi tìm đến nơi, nhóm này chỉ gặp Rơ Ô Kiệt. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Kiệt lấy dao dài 27 cm chém Trí, khiến Trí bị thương ở 2 bàn tay, với tỷ lệ tổn thương 22%.

Trí dùng dao bấm đâm vào ngực và ngón trỏ của Kiệt, gây tràn máu màng phổi, tổn thương ngón trỏ tay trái, với tỷ lệ tổn thương 9%.

Cơ quan Công an xác định Trí có dấu hiệu phạm tội “Giết người”, còn Líu và Phát là đồng phạm. Kiệt bị điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Phát đang bị tạm giam tại TP Hồ Chí Minh sau khi bị bắt vào ngày 26-6-2026 để điều tra về các hành vi liên quan đến ma túy.

Căn cứ đặc điểm hung khí, mục đích và hành vi sử dụng, cơ quan điều tra có căn cứ xử lý Trí về các hành vi “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

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Một số loại dao sẽ trở thành vũ khí quân dụng nếu gây sát thương cho người khác, được quy định tại Phụ lục V (Danh mục dao có tính sát thương cao), Thông tư 75/2024/TT-BCA. Ảnh minh họa

Một vụ việc khác xảy ra tại xã Ia Krêl cũng cho thấy hậu quả của việc giải quyết mâu thuẫn bằng dao.

Ngày 12-10-2025, Nguyễn Văn Hùng (SN 1998, trú tại thôn Thống Nhất, xã Ia Krêl) nhớ chuyện bị Nguyễn Thọ Hợi (SN 1995, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Krêl) đánh từ năm 2024, nên nảy sinh ý định trả thù.

Hùng lấy dao dài 41,3 cm chém trúng gót chân phải anh Hợi, gây tổn hại sức khỏe 9%. Qua giám định, con dao được xác định là vũ khí quân dụng.

Ngày 11-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hùng về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trung tá Nguyễn Hữu Hoằng - Trưởng Công an xã Ia Krêl, khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, không mang theo, cất giấu dao, kiếm, mã tấu hoặc vật dụng có tính sát thương để đe dọa, trả thù.

Khi xảy ra mâu thuẫn, cần bình tĩnh, chủ động rời khỏi nơi xung đột và tìm đến cơ quan Công an để được hỗ trợ.

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