Tạm giữ đối tượng giết người trong quán cà phê ở phường Diên Hồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thế Vũ (SN 1979, trú tại phường Diên Hồng) để điều tra về hành vi giết người liên quan đến vụ án mạng trong quán cà phê.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2-11, Công an tỉnh nhận được tin báo về việc 1 người bị đâm tử vong bằng dao dọn tại quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng.

Đối tượng Vũ hiện đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Văn Ngọc

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và Công an phường Diên Hồng khẩn trương xác minh, làm rõ; triệu tập đối tượng gây án Nguyễn Thế Vũ.

Qua đấu tranh với đối tượng và làm việc với những người liên quan, Cơ quan Công an xác định giữa Vũ và nạn nhân là ông N.V.B. (SN 1976, trú tại phường Diên Hồng) có mối quan hệ quen biết từ trước.

Khoảng 15 giờ ngày 2-11, sau khi đã ăn nhậu, cả hai đến quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ ngồi chơi, uống nước ở 2 bàn khác nhau. Sau đó, cả hai rủ nhau chơi lô tô rồi xảy ra mâu thuẫn cãi cọ trong lúc chơi.

Lúc này, ông B. đã dùng tay đánh Vũ nhiều cái vào lưng và đầu khiến Vũ ngã xuống nhà. Được mọi người can ngăn, song cả hai vẫn tiếp tục cãi nhau.

Bực tức, Vũ đi vào trong quán cà phê lấy 1 con dao dài khoảng 20 cm, lưỡi dao dài khoảng 10 cm đâm 1 nhát vào vùng ngực của ông B. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Pleiku, song đã tử vong vì vết thương thấu tim.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đậu Công Sơn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - cho biết: Vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng do đã sử dụng chất kích thích là rượu, bia, cả hai đã không làm chủ được bản thân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, người dân không nên sử dụng rượu, bia quá mức làm giảm khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi, dễ dẫn đến nóng giận, cãi vã, xô xát và các hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu giữ hung khí gây án, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.