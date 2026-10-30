Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà khiến con trai và cháu nội tử vong

(GLO)- Ngày 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Quảng (SN 1945, trú thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 26-10, Công an xã Vĩnh Thịnh nhận được tin báo về việc tại nhà ông Quảng có đám cháy lớn.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Đức Hồ

Sau khi tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong căn nhà thì phát hiện tại phòng ngủ có 2 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông H.T.L. (SN 1983) và cháu H.G.B. (SN 2013), là con trai và cháu nội của ông Quảng. Vụ cháy cũng khiến ông Quảng và vợ bị thương, phải nhập viện điều trị.

Tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi cố tình phóng hỏa đốt nhà dẫn đến chết người nên đã khởi tố vụ án giết người.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định ông Quảng chính là người đã thực hiện hành vi đổ xăng phóng hỏa. Vụ án đau lòng phát sinh từ những mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình.