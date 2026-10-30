Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà khiến con trai và cháu nội tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Quảng (SN 1945, trú thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 26-10, Công an xã Vĩnh Thịnh nhận được tin báo về việc tại nhà ông Quảng có đám cháy lớn.

bat-tam-giam-nguoi-dan-ong-do-xang-dot-nha-khien-con-trai-va-chau-noi-tu-vong.jpg
Căn nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Đức Hồ

Sau khi tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong căn nhà thì phát hiện tại phòng ngủ có 2 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông H.T.L. (SN 1983) và cháu H.G.B. (SN 2013), là con trai và cháu nội của ông Quảng. Vụ cháy cũng khiến ông Quảng và vợ bị thương, phải nhập viện điều trị.

Tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi cố tình phóng hỏa đốt nhà dẫn đến chết người nên đã khởi tố vụ án giết người.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định ông Quảng chính là người đã thực hiện hành vi đổ xăng phóng hỏa. Vụ án đau lòng phát sinh từ những mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Không một mình” - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

“Không một mình” - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Tin tức

(GLO)- Với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo triển khai nhằm trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, thanh thiếu niên trước nguy cơ bị bắt nạt, dụ dỗ, đe dọa, xâm hại trên không gian mạng.

Gia Lai: Xử phạt tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe, dùng thẻ nhận dạng của người khác

Gia Lai: Xử phạt tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe, dùng thẻ nhận dạng của người khác

Tin tức

(GLO)- Ngày 26-10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) lập biên bản vi phạm hành chính đối với 1 tài xế ô tô về hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển ô tô chở khách.

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

Tin tức

(GLO)- Hàng chục nghìn xe máy vi phạm bị tịch thu được đưa ra đấu giá dưới dạng phế liệu, với giá bình quân chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, người trúng đấu giá không được sử dụng những phương tiện này để lưu thông, bởi tài sản được bán kèm điều kiện xử lý cụ thể.

Đak Pơ phối hợp bảo đảm an toàn trường học

Đak Pơ phối hợp bảo đảm an toàn trường học

Tin tức

(GLO)- Ngày 23-10, Công an xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học và Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tổ chức hội nghị ký cam kết phối hợp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

2 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương tiếp tay đường dây bán gần 1.500 bằng giả

2 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương tiếp tay đường dây bán gần 1.500 bằng giả

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán hơn 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có một giảng viên và một cán bộ quản lý đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương.

null