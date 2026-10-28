Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Khởi tố vụ 2 cha con tử vong trong căn nhà bốc cháy ở Vĩnh Thịnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Liên quan vụ 2 cha con tử vong trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng 26-10 ở xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo đó, quá trình điều tra bước đầu nhận định trong vụ cháy nhà làm chết 2 cha con ông H.T.L. (SN 1983) và H.G.B. (SN 2013, cùng trú thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh) có dấu hiệu của hành vi dùng xăng phóng hỏa đốt nhà.

Cũng theo cơ quan điều tra, vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn của các thành viên trong gia đình, phát sinh trong cuộc sống hằng ngày.

khoi-to-vu-2-cha-con-tu-vong-trong-can-nha-boc-chay-o-vinh-thinh.jpg
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đức Hồ

Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ việc khiến ông H.Q. (SN 1945, cha ruột ông L.) và vợ là bà N.T.H. (SN 1949) bị thương. Trong đó ông Q. thương tích nặng, hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc, thủ phạm thực hiện hành vi và tình tiết liên quan để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Như đã thông tin, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 26-10, Công an xã Vĩnh Thịnh nhận được tin báo về vụ cháy lớn tại nhà ông H.Q. Sau khi dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện con trai và cháu nội ông Q. là H.T.L. và H.G.B. đã tử vong trong phòng ngủ.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân người mất, hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng các nạn nhân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

Tin tức

(GLO)- Hàng chục nghìn xe máy vi phạm bị tịch thu được đưa ra đấu giá dưới dạng phế liệu, với giá bình quân chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, người trúng đấu giá không được sử dụng những phương tiện này để lưu thông, bởi tài sản được bán kèm điều kiện xử lý cụ thể.

Dùng dao cướp tiệm vàng, nghi phạm bị bắt sau 40 phút truy xét

Dùng dao cướp tiệm vàng, nghi phạm bị bắt sau 40 phút truy xét

Tin tức

(GLO)- Sáng 24-10, tại 1 tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ cướp tài sản. Nghi phạm sử dụng dao uy hiếp chủ tiệm nhưng bất thành, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Lực lượng Công an đã truy xét, bắt giữ người này chỉ sau 40 phút triển khai lực lượng.

Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 500%/năm

Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 544%/năm

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng, trang sức, các nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh bị phát hiện tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 544,78%/năm. Công an đã khởi tố 36 bị can, cảnh báo người dân trước những hợp đồng dịch vụ được sử dụng để che giấu bản chất khoản vay.

Đak Pơ phối hợp bảo đảm an toàn trường học

Đak Pơ phối hợp bảo đảm an toàn trường học

Tin tức

(GLO)- Ngày 23-10, Công an xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học và Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tổ chức hội nghị ký cam kết phối hợp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

2 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương tiếp tay đường dây bán gần 1.500 bằng giả

2 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương tiếp tay đường dây bán gần 1.500 bằng giả

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán hơn 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có một giảng viên và một cán bộ quản lý đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương.

null