Khởi tố vụ 2 cha con tử vong trong căn nhà bốc cháy ở Vĩnh Thịnh

(GLO)- Liên quan vụ 2 cha con tử vong trong căn nhà bốc cháy lúc rạng sáng 26-10 ở xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo đó, quá trình điều tra bước đầu nhận định trong vụ cháy nhà làm chết 2 cha con ông H.T.L. (SN 1983) và H.G.B. (SN 2013, cùng trú thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh) có dấu hiệu của hành vi dùng xăng phóng hỏa đốt nhà.

Cũng theo cơ quan điều tra, vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn của các thành viên trong gia đình, phát sinh trong cuộc sống hằng ngày.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đức Hồ

Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ việc khiến ông H.Q. (SN 1945, cha ruột ông L.) và vợ là bà N.T.H. (SN 1949) bị thương. Trong đó ông Q. thương tích nặng, hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc, thủ phạm thực hiện hành vi và tình tiết liên quan để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Như đã thông tin, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 26-10, Công an xã Vĩnh Thịnh nhận được tin báo về vụ cháy lớn tại nhà ông H.Q. Sau khi dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện con trai và cháu nội ông Q. là H.T.L. và H.G.B. đã tử vong trong phòng ngủ.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân người mất, hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng các nạn nhân.