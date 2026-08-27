Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Phóng hỏa đốt nhà rồi ôm người phụ nữ đứng giữa đám cháy để tự sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-8, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ phóng hỏa đốt nhà liên quan mâu thuẫn tình cảm xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng cùng ngày.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 5 giờ 20 phút ngày 26-8, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ông Nguyễn Thanh B. (SN 1972, trú thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây) đã dùng xăng đốt nhà quán của bà Trần Thị H. (SN 1985, trú thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây).

nguoi-dan-ong-phong-hoa-dot-nha-nguoi-tinh.jpg
Ông B. ngồi trước căn nhà sau khi phóng hỏa. Ảnh: Văn Tín

Sau khi phóng hỏa, ông B. ôm bà H. đứng trong đám cháy để cùng chết. May mắn sự việc được người dân xung quanh phát hiện, kịp thời cứu thoát 2 người.

Hậu quả B. và bà H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Nhà quán của bà H. cùng tài sản bên trong đã bị thiêu rụi, giá trị tài sản bị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

khu-vuc-hien-truong-vu-viec.jpg
Khu vực quốc lộ 19C nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Văn Tín

Vụ việc ngay sau đó được Công an xã Tuy Phước Tây báo cáo đến lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo các đơn vị phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Sáng cùng ngày, đại diện Viện KSND khu vực 2 cho biết đang phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Tin tức

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Pháp luật

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

Tin tức

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

Tin tức

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null