Phóng hỏa đốt nhà rồi ôm người phụ nữ đứng giữa đám cháy để tự sát

(GLO)- Ngày 26-8, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ phóng hỏa đốt nhà liên quan mâu thuẫn tình cảm xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng cùng ngày.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 5 giờ 20 phút ngày 26-8, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ông Nguyễn Thanh B. (SN 1972, trú thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây) đã dùng xăng đốt nhà quán của bà Trần Thị H. (SN 1985, trú thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây).

Ông B. ngồi trước căn nhà sau khi phóng hỏa. Ảnh: Văn Tín

Sau khi phóng hỏa, ông B. ôm bà H. đứng trong đám cháy để cùng chết. May mắn sự việc được người dân xung quanh phát hiện, kịp thời cứu thoát 2 người.

Hậu quả B. và bà H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Nhà quán của bà H. cùng tài sản bên trong đã bị thiêu rụi, giá trị tài sản bị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Khu vực quốc lộ 19C nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Văn Tín

Vụ việc ngay sau đó được Công an xã Tuy Phước Tây báo cáo đến lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo các đơn vị phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Sáng cùng ngày, đại diện Viện KSND khu vực 2 cho biết đang phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường.