Đã có 2 người chết trong vụ phóng hỏa tại phường An Khê

(GLO)- Chiều 28-10, theo nguồn tin của phóng viên, anh N.B.C. (SN 1992, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai)-nạn nhân trong vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra tại phường An Khê đã tử vong.

Được biết, anh C. là chồng cũ của chị T.T.T.N. (SN 1994, trú tại phường An Khê). Sau khi ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Anh Duy (SN 2001, trú tại phường An Khê).

Đối tượng Duy đã dùng xăng đổ vào căn nhà rồi châm lửa đốt. Ảnh: Duy Thanh

Tuy nhiên thời gian gần đây, giữa chị N. và Duy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ trong chuyện tình cảm. Được biết, Duy đã có 1 tiền án liên quan đến ma túy và vừa chấp hành xong án phạt tù khoảng gần 1 năm trước.

Tối 18-10, anh C. đến nhà của chị N. trên đường Đỗ Trạc (phường An Khê) để thăm con trai là cháu N.B.T. (SN 2020)-là con chung của 2 người và có ăn uống, ngủ lại tại căn nhà này.

Khoảng 0 giờ ngày 19-10, Duy uống một dung dịch đựng trong chai nhựa màu trắng, nắp màu xanh nghi là thuốc diệt cỏ. Sau đó, đối tượng rời khỏi nhà.

Khoảng gần 4 giờ ngày 19-10, Duy lẻn vào mở cửa căn nhà của chị N., chị N. và anh C. không hề hay biết. Sau đó, đối tượng trở ra đi mua xăng rồi quay lại căn nhà.

Các dữ liệu camera tại hiện trường thể hiện đối tượng đã có biểu hiện suy nghĩ, đi lại khá lâu trước khi đổ xăng vào các căn phòng rồi châm lửa đốt vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày.

Khi ngọn lửa bốc lên dữ dội, anh C. cùng cháu T. chạy thoát thân ra ngoài với tình trạng bị bỏng nặng và được người dân xung quanh sơ cứu. Duy cũng bị ngọn lửa gây bỏng.

Lực lượng chức năng phát hiện chị N. chết do ngạt khí trong phòng ngủ. Ảnh: CTV

Lực lượng Công an dập tắt ngọn lửa và khám xét căn nhà, phát hiện chị N. đã tử vong trong phòng ngủ do ngạt khí.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh C. và cháu T. đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Anh C. được chẩn đoán bị bỏng khoảng 80% và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị, tuy nhiên sau đó đã tử vong.

Cháu T. cũng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) điều trị với vết bỏng khoảng 65%.

Trong khi đó, Duy đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh.

Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để xử lý Duy theo quy định của pháp luật.