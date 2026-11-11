Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Hơn 8.700 học sinh nghỉ học hoặc về sớm do nước lũ dâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đến chiều 11-11, trước tình hình nước lũ dâng cao, nhiều trường học trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã chủ động cho hơn 8.700 học sinh nghỉ học hoặc đón về sớm để bảo đảm an toàn.

Sáng 11-11, Trường Tiểu học Nhơn Phú (phường Quy Nhơn Bắc) cho 1.413 học sinh nghỉ học. Thầy Phan Thanh Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Việc cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn trước tình hình nước dâng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình đi lại.

hon-8700-hoc-sinh-nghi-hoc-ve-som-do-nuoc-lu-dang-cao.jpg
Hơn 8.700 học sinh được cho nghỉ học hoặc về sớm do nước lũ dâng cao. Ảnh: Hồ Điểm

Cùng địa bàn, Trường Tiểu học Quy Nhơn Bắc tổ chức cho phụ huynh đón 1.874 học sinh về trong buổi sáng nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. Đến chiều cùng ngày, Trường THCS Quy Nhơn Bắc tiếp tục cho 2.556 học sinh nghỉ học trước diễn biến nước lũ dâng cao.

Tại xã Tuy Phước, trưa 11-11, bà Lê Thị Ánh Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Tuy Phước - thông tin: Trước tình hình nước lũ dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh, nhà trường cho toàn bộ 2.910 học sinh của 64 lớp nghỉ học từ chiều 11-11.

Cũng trên địa bàn xã Tuy Phước, một số trường ghi nhận học sinh nghỉ học do nước lớn ảnh hưởng đến đường đi, nhất là tại các khu vực đường tràn, đê.

hon-8700-hoc-sinh-nghi-hoc-ve-som-do-nuoc-lu-dang-cao2.jpg
Hiện một số trường thuộc các địa phương lưu vực sông Hà Thanh tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, tình hình ngập lụt và điều kiện đi lại của học sinh. Ảnh: Hồ Điểm

Trước diễn biến mưa lớn, nước lũ dâng cao, chính quyền các địa phương có nguy cơ ngập lụt đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và học sinh.

Trong đó, UBND xã Tuy Phước yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm tra điều kiện an toàn trường lớp, những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương thực hiện việc cho học sinh nghỉ học khi có nguy cơ mất an toàn theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, địa phương yêu cầu kiểm soát giao thông, bố trí cảnh báo, chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Trước đó, ngày 8-11, Sở GD&ĐT ban hành Công văn khẩn số 8070/SGDĐT-VP triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 7-11-2026 của UBND tỉnh về chủ động ứng phó với mưa lớn. Sở yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó; căn cứ cảnh báo và tình hình thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học trước khi mưa lớn, ngập xảy ra.

Hiện các trường tại một số địa phương thuộc lưu vực sông Hà Thanh tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, tình hình ngập lụt và điều kiện đi lại của học sinh.

Thông qua đường link trực tuyến do địa phương thiết lập, các trường thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình để chính quyền kịp thời nắm bắt, chỉ đạo và chủ động phương án tổ chức dạy học phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Rượu, bia và những vụ án mạng đau lòng

Rượu, bia và những vụ án mạng đau lòng

Tin tức

(GLO)- Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, từ tháng 5-2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ án mạng, làm 16 người chết. Qua phân tích nguyên nhân, trên 80% số vụ án mạng xảy ra khi đối tượng gây án đã sử dụng rượu bia, không làm chủ được hành vi.

Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

Tin tức

(GLO)- Thường xuyên đăng video xem bói, phán xét đời tư, dự đoán người khác bị bắt giam hoặc gặp tai họa để thu hút lượt xem trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Tuấn (Cậu Tuấn Cửa Ông) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đáng chú ý, cơ quan chức năng thu giữ 10 khẩu súng tự chế tại nơi ở của người này.

Hơn 600 học sinh trường THPT Quốc học Quy Nhơn tham gia phiên tòa giả định “Vi phạm quy định về an toàn giao thông”

Học sinh trường THPT Quốc học Quy Nhơn tham gia phiên tòa giả định “Vi phạm quy định về an toàn giao thông”

Pháp luật

(GLO)- Chiều 7-11, hơn 600 học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) được tham gia phiên tòa giả định vụ án “Vi phạm quy định về an toàn giao thông” và “Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông đường bộ”.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Tin tức

Công an TP Đà Nẵng thông báo những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” tại Đà Nẵng nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

null