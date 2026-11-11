Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab về tội “Lừa dối khách hàng”

(GLO)- Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab, về tội “Lừa dối khách hàng”

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến tháng 6-2026, mặc dù công ty chưa được cấp phép hoạt động, sản phẩm chưa được kiểm nghiệm, cũng như chưa được công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, Hoàng vẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh răng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng (bìa trái). Ảnh: Đình Đức

Để tạo lòng tin, Hoàng công bố thông tin không đúng sự thật về chất lượng sản phẩm, trình độ nhân viên, năng lực và uy tín doanh nghiệp, nhằm bán răng giả cho nhiều phòng khám nha khoa trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Cơ sở sản xuất răng giả tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đình Đức

Đến tháng 9-2026, cơ sở này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can, thu giữ các tài liệu liên quan và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hữu Hoàng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.