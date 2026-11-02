Gia Lai quyết liệt ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế

(GLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế; chú trọng thuốc, sản phẩm y tế và hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Tại Công văn số 57/BCĐ389-TT về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên, UBND các xã, phường và Ban Chỉ đạo 389 địa phương chủ động rà soát, nắm tình hình địa bàn, tuyến vận chuyển, kho hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tài khoản kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Gia Lai sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế. Ảnh minh họa: N.N

Đối tượng kiểm tra trọng tâm gồm thuốc, sản phẩm y tế và các hàng hóa thuộc phạm vi quản lý có nguy cơ vi phạm; hành vi bán thuốc kê đơn không đúng quy định, giả mạo nhãn hiệu, bao bì, tem nhãn, xuất xứ; quảng cáo sai sự thật về công dụng, thành phần, chất lượng sản phẩm. Các hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng phải được tăng cường phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Sở Y tế, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, cơ quan Thuế, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, phương thức, thủ đoạn vi phạm và tổ chức kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.

Đối với các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, hình thành đường dây hoặc liên quan nhiều địa bàn, các cơ quan chức năng phải chủ động phối hợp xác minh, xử lý đồng bộ, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền; không để các đối tượng lợi dụng việc thiếu phối hợp để tẩu tán hàng hóa hoặc tiếp tục vi phạm.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế; kịp thời cảnh báo các sản phẩm y tế không được phép lưu hành, cơ sở vi phạm hoặc không đủ điều kiện hoạt động.

Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh áp dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc, mã định danh, tem điện tử và mã QR phù hợp với điều kiện thực tế, quy định pháp luật.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhấn mạnh việc kiểm tra, xử lý phải đúng chức năng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục; bảo đảm công khai, minh bạch, không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.