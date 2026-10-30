Gia Lai: Khởi tố vụ án buôn bán sơn, bột trét giả nhãn hiệu Jotun

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Văn Quang (SN 1990, ở tổ dân phố Nhơn Thọ, phường An Nhơn Nam) về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

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Cảnh sát kinh tế và Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện nhiều thùng sơn và bột trét hiệu Jotun không có hóa đơn chứng từ tại cửa hàng Quang Diễm. Ảnh: Quốc Hùng

Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh) phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tỉnh và Công an phường An Nhơn Nam tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Trần Văn Quang tại cửa hàng sơn nước Quang Diễm (tổ dân phố Nhơn Thọ, phường An Nhơn Nam).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng bán 53 thùng sơn hiệu Jotun và 49 bao bột trét Jotun không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu là hàng giả.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ cửa hàng để xác định nguồn gốc của số hàng không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: Quốc Hùng

Lực lượng chức năng đã tạm giữ số hàng hóa trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.