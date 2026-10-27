Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ án mạng ở đồi thông xã Đak Đoa

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi giết người trong vụ án mạng xảy ra ở đồi thông xã Đak Đoa vào chiều 25-10.

3 đối tượng bị tạm giữ gồm: Tương (SN 2009), Quân (SN 2007) cùng trú tại thôn Tươh Ktu, xã Đak Đoa và Wêt (SN 2009, trú tại thôn Dôr 1, xã Đak Đoa).

3 đối tượng Quân, Tương, Wêt (lần lượt từ trái sang) tại cơ quan Công an. Ảnh: Duy Hải

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Chiều 25-10, các đối tượng trên đã ngồi nhậu cùng một nhóm thanh thiếu niên tại đồi thông thuộc thôn Tươh Ktu. Trong quá trình ăn nhậu, các đối tượng trên đã xảy ra mâu thuẫn với Thum (SN 2000), Đum (SN 2000) cùng trú tại xã Đak Đoa.

Nhóm 3 đối tượng đã rời đi chuẩn bị hung khí là dao tự chế với mục đích đánh Thum và Đum. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Quân dùng dao đuổi đánh Đum, còn Tương cầm dao đâm khiến Thum tử vong với vết thương thấu ngực.

Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng triệu tập các đối tượng có liên quan đến làm việc và thu thập chứng cứ.

Bước đầu, cơ quan Công an phát hiện Tương, Quân và Wêt đều dương tính với ma túy đá. Liên quan đến hành vi này, lãnh đạo Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đậu Công Sơn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - nhấn mạnh: Vụ án là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý con cái khi sa đà vào những cuộc nhậu, những thú vui lệch lạc dù tuổi đời còn rất trẻ.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng đề nghị Công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện gây mất trật tự, vi phạm pháp luật.