Khởi tố đối tượng đâm bạn gái tử vong tại phòng trọ ở xã Tây Sơn

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hiểu (SN 1988, trú thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn) về tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, tối 3-10, Hiểu sau khi đi nhậu với bạn đã chạy xe máy đến phòng trọ bạn gái là chị Nguyễn Thị B.D. (SN 1999, trú thôn Hà Lòng, xã Kdang) nằm trên đường Lê Lợi (thuộc thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn).

Khu vực nhà trọ sau thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Đỗ Hiến

Khi Hiểu đến nơi thì thấy trong phòng lúc này ngoài chị D. còn có anh Đ.T.S. (SN 1995, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) nên nảy sinh ghen tuông. Ngay sau đó cả 3 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã liên quan chuyện tình cảm.

Thấy sự việc gây ồn ào, chủ nhà trọ can ngăn, yêu cầu Hiểu ra về. Đối tượng sau đó về nhà lấy con dao, quay lại phòng trọ vào lúc 20 giờ cùng ngày và lao vào tấn công chị D. và anh S.

Hậu quả chị D. bị đâm, chém nhiều nhát bị thương nặng, nằm gục tại hiện trường, tử vong trên đường đi cấp cứu; anh S. bị chém gây thương tích được đưa đi nhập viện điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định.

Sau khi gây án, Hiểu đến trụ sở Công an xã Tây Sơn đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.