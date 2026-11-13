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Công an xã Chư Prông tìm 1 phụ nữ mất tích hơn 10 ngày

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) vừa phát thông báo tìm chị Nguyễn Thị Hồng Lân (SN 1998, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) đã mất tích hơn 10 ngày.

Ngày 12-11, ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1960, cha của chị Lân) đã lên Công an xã trình báo việc con của mình bị mất tích.

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Ông Thanh đã đến Công an xã Chư Prông trình báo việc con mình bị mất tích. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Thanh, chị Lân có dấu hiệu chậm phát triển. Hàng ngày, chị thường tự lái xe máy đến khu vực quảng trường của xã ngồi uống nước rồi trở về.

Tuy nhiên, chiều 2-11, chị đã điều khiển xe máy loại Honda RSX màu xám đen, BKS 81B3-268.79 đi như thường ngày nhưng gia đình không thấy quay về cũng không thấy tung tích.

Công an xã thông báo đến các cơ quan và người dân biết, phối hợp tìm chị Lân. Đặc điểm nhận dạng của chị gồm: chiều cao 1m55, tóc ngắn, cân nặng khoảng 60 kg. Lúc đi, chị mặc áo khoác màu nâu, quần thun thể thao sọc đỏ hai bên hông.

Nếu ai phát hiện thông tin của chị Lân liên hệ cho ông Thanh theo số điện thoại: 0372.247.751 hoặc Công an xã Chư Prông, gặp Đại úy Trương Quang Thiện, số điện thoại: 0974.210.106.

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