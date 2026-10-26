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Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày ở xã Đề Gi

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Chiều 26-10, lãnh đạo UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) xác nhận: Các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tại mương nước trên địa bàn xã.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25-10, một người dân thôn An Quang Đông (xã Đề Gi) khi cắt rau muống tại khu vực gần khu tái định cư thôn An Quang Đông đã phát hiện tại mương nước có một thi thể đang trong tình trạng phân hủy, bên cạnh có xe mô tô biển số 77S7-45xx. Sự việc ngay sau đó được trình báo đến Công an xã Đề Gi.

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Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: L.Đ

Qua xác minh bước đầu, Công an xã xác định nạn nhân là ông Hồ L. (SN 1981, trú thôn Hóa Lạc, xã Cát Tiến). Thời gian gần đây ông L. làm thuê tại một đìa nuôi ốc ở thôn Cát Khánh (xã Đề Gi).

Tối 12-10, ông L. điều khiển xe mô tô biển số 77S7-45xx đi từ nhà ở thôn Hóa Lạc (xã Cát Tiến) đến đìa nuôi ốc làm việc. Tuy nhiên, sau khi rời nhà được vài giờ thì mất liên lạc.

Chiều 13-10, gia đình không thấy ông L. về nhà nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời đăng thông tin tìm người trên các trang mạng xã hội nhưng không có kết quả.

“Tối 25-10, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, nạn nhân đã được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân tử vong đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ” - lãnh đạo UBND xã Đề Gi thông tin.

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