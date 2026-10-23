Gia Lai: Xử phạt hành chính 2 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Từ ngày 15 đến 21-10, đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) do Sở Y tế tỉnh Gia Lai thành lập đã tiến hành kiểm tra 17 cơ sở, qua đó phát hiện và xử phạt 2 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Đoàn tập trung kiểm tra khoảng 30 bếp ăn tập thể, căng tin trường học, bệnh viện và đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho các cơ sở giáo dục.

Qua kiểm tra 17 cơ sở, đoàn đã xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở. Cụ thể, Công ty TNHH Qfoody - Địa điểm kinh doanh tại lô B1-57, Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Quy Nhơn Đông (căng tin Trường Đại học FPT Quy Nhơn) bị xử phạt 12 triệu đồng. Cơ sở mầm non độc lập Ánh Dương 2 (tại xóm 3, thôn Bình An 1, xã Tuy Phước Tây) bị xử phạt 2 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra chuyên ngành tập trung kiểm tra các bếp ăn tập thể, căng tin trường học, bệnh viện và đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho các cơ sở giáo dục. Ảnh: Như Nguyện

Đợt kiểm tra được triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường bảo đảm ATTP, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Ngoài kiểm tra, đoàn đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định về ATTP, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến và lưu mẫu thức ăn.

Ngoài các cơ sở trong kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất khi có thông tin phản ánh, đơn thư liên quan đến nguy cơ mất ATTP. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.