Nông dân thi đua làm giàu, phát triển nông thôn

(GLO)- Chiều 22-10, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2026.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng phong trào trong giai đoạn mới.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Lan tỏa những mô hình hiệu quả

Theo Hội Nông dân tỉnh, dù chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh, chi phí đầu vào tăng và thị trường nông sản thiếu ổn định, phong trào vẫn lan tỏa rộng khắp, khuyến khích nông dân đổi mới phương thức sản xuất, mạnh dạn đầu tư, nâng cao giá trị nông sản.

Riêng năm 2026, toàn tỉnh có 164.841 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt 100,5% chỉ tiêu giao. Kết quả này cho thấy sức lan tỏa và khát vọng vươn lên của nông dân trong tỉnh.

Nhiều nông dân phía Tây Gia Lai vươn lên làm giàu từ cây cà phê. Ảnh: Phạm Quý

Tại làng Brep (xã Mang Yang), mô hình trồng xen cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả của ông Nguyễn Văn Lập cho lợi nhuận khoảng 3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 10-15 lao động.

Ở thôn Ia Ping (xã Ia Ly), bà Nguyễn Thị Thanh Xuân phát triển mô hình cà phê theo hướng hữu cơ, gắn với xây dựng nhãn hiệu cà phê bột Xuân Dương. Với diện tích 5 ha, sau khi trừ chi phí, mô hình đạt lợi nhuận khoảng 1,6 tỷ đồng/năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện phong trào. Đồng thời đề nghị, trong giai đoạn tới, Hội Nông dân tỉnh cần đổi mới phương thức hoạt động, chuyển từ tuyên truyền, vận động sang trực tiếp tham gia các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn; lựa chọn mô hình hiệu quả để nhân rộng, phát huy vai trò HTX, thúc đẩy liên kết chuỗi, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; chủ động đề xuất, giám sát, phản biện chính sách, bảo đảm thiết thực, phù hợp với nhu cầu của nông dân.

Còn tại thôn An Phú (xã Đề Gi), ông Lưu Thái Cầu phát triển sản phẩm cá ngừ kho khóm cà Thái An DeGi theo hướng tiện lợi.

Sản phẩm đóng gói 500 g, chỉ cần hâm nóng 3-5 phút là có thể sử dụng. Cá ngừ được thu mua trực tiếp tại Cảng cá Đề Gi, kết hợp khóm và cà chua tạo hương vị đặc trưng.

Để nâng cao chất lượng phong trào, các cấp Hội Nông dân tổ chức 1.451 cuộc tập huấn, hội thảo, chuyển giao KHKT và công nghệ mới, thu hút 86.619 lượt người tham gia; xây dựng, nhân rộng 489 mô hình trình diễn. Công tác đào tạo nghề được triển khai với 813 lớp, có 28.344 người tham gia, trong đó 21.374 người có việc làm sau đào tạo.

Cùng với đó, hơn 145 nghìn hội viên được hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam, góp phần đưa công nghệ vào quản lý sản xuất, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đổi mới tư duy, tạo sức bật mới

Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào phát triển chưa đồng đều giữa các địa bàn; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, cấp Trung ương còn thấp. Thực tế đó, Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031, hướng đến chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”; từ sản xuất nhỏ lẻ sang hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị; từ chú trọng năng suất, sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào giai đoạn 2022-2026. Ảnh: Minh Khoa

Theo kế hoạch, hằng năm, phấn đấu có từ 60% số hộ hội viên, nông dân trở lên đăng ký và từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Chỉ tiêu được cụ thể hóa theo nhóm địa bàn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, 12 xã, phường nhóm 1 phấn đấu có tỷ lệ hộ đạt danh hiệu từ 60% trở lên trong số hộ đăng ký; 16 xã nhóm 2 đạt từ 50% trở lên; 83 xã nhóm 3 đạt từ 40% trở lên. Việc phân nhóm giúp các địa phương xây dựng kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế, nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tăng ít nhất 10% số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương; mỗi địa bàn cấp xã hoặc liên cấp xã có ít nhất một CLB nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; mỗi xã, phường có ít nhất một mô hình liên kết, hợp tác hiệu quả do hộ sản xuất, kinh doanh giỏi hoặc nông dân xuất sắc làm nòng cốt.

Bà Rơ Chăm H’Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - nhấn mạnh: Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, Hội kêu gọi cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng phong trào, chủ động đổi mới tư duy, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh và đoàn kết giúp nhau vươn lên.

Mục tiêu không chỉ là tăng số hộ đạt danh hiệu mà còn hình thành những mô hình kinh tế có sức cạnh tranh, sản phẩm có đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập và chia sẻ thành quả phát triển trong cộng đồng.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh công nhận 509 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2022-2026. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 24 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.