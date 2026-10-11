Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Khởi công tổ hợp chăn nuôi heo 3.615 tỷ đồng tại xã Pờ Tó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 11-10, tại xã Pờ Tó, Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai tổ chức Lễ khởi công Tổ hợp trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, với tổng vốn đầu tư 3.615 tỷ đồng.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và Tập đoàn Muyuan.

dai-dien-lanh-dao-tinh-va-cac-so-nganh-tham-du-le-khoi-cong-to-hop-du-an.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tham dự Lễ khởi công Tổ hợp trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại xã Pờ Tó. Ảnh: Minh Phương

Tổ hợp dự án gồm: trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, quy mô hơn 106 ha, công suất 16.200 con heo nái và 209.000 con heo thịt/lứa, được đầu tư theo hướng công nghệ cao, hiện đại, khép kín.

Dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi có vốn đầu tư 515 tỷ đồng, diện tích hơn 7 ha, công suất 360.000 tấn sản phẩm/năm.

Việc đầu tư đồng bộ 2 dự án được kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghệ cao khép kín, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Doanh nghiệp sẽ tập trung huy động nguồn lực, vật lực để xây dựng dự án trở thành trang trại mẫu, đi đầu về chăn nuôi thông minh công nghệ cao tại Gia Lai.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng cam kết sẽ triển khai các cơ chế liên kết với người dân như: hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác công nghiệp, bao tiêu sản phẩm…; từng bước chuyển giao công nghệ chăn nuôi thông minh tiên tiến, nguồn giống chất lượng cao, hệ thống phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt và kinh nghiệm quản lý khoa học của Muyuan cho các nông hộ địa phương.

dai-dien-lanh-dao-tinh-va-tap-doan-muyuan-thuc-hien-nghi-thuc-khoi-cong-to-hop-trang-trai-chan-nuoi-heo-cong-nghe-cao-va-nha-may-san-xuat-thuc-an-chan-nuoi-tai-xa-po-to.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Muyuan thực hiện nghi thức khởi công Tổ hợp dự án. Ảnh: Minh Phương

Theo UBND tỉnh, năm 2025, đàn heo của Gia Lai đạt hơn 1,68 triệu con, đứng thứ hai cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 75% đàn heo được chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp và hơn 66% đàn heo ứng dụng công nghệ cao.

Việc thu hút các dự án quy mô lớn góp phần thúc đẩy chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn sinh học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị doanh nghiệp tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ; tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an toàn lao động và phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, cần đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải, kiểm soát mùi và thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo đảm người dân được hưởng lợi từ việc làm, thu nhập và những giá trị mà tổ hợp mang lại.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai kỳ vọng tổ hợp sẽ tiếp tục phát triển thành chuỗi giá trị khép kín, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống đến giết mổ, chế biến sâu và phân phối sản phẩm.

dai-dien-doanh-nghiep-tang-500-trieu-dong-vao-quy-khuyen-hoc-cua-xa.jpg
Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai (bên trái) tặng số tiền 500 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xã Pờ Tó. Ảnh: Minh Phương

Trong đó, việc hình thành nhà máy chế biến thịt sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, tạo điều kiện để tổ hợp triển khai hiệu quả.

Dịp này, Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng vào Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xã Pờ Tó với mong muốn đồng hành đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Hà Ra - Phú Thứ Bay

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dự Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Hà Ra - Phú Thứ Bay

(GLO)- Sáng 28-9, tại thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Ra - Phú Thứ Bay. Dự án có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV-2027.

Có thể bạn quan tâm

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

null