Khởi công tổ hợp chăn nuôi heo 3.615 tỷ đồng tại xã Pờ Tó

(GLO)- Ngày 11-10, tại xã Pờ Tó, Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai tổ chức Lễ khởi công Tổ hợp trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, với tổng vốn đầu tư 3.615 tỷ đồng.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và Tập đoàn Muyuan.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tham dự Lễ khởi công Tổ hợp trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại xã Pờ Tó. Ảnh: Minh Phương

Tổ hợp dự án gồm: trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, quy mô hơn 106 ha, công suất 16.200 con heo nái và 209.000 con heo thịt/lứa, được đầu tư theo hướng công nghệ cao, hiện đại, khép kín.

Dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi có vốn đầu tư 515 tỷ đồng, diện tích hơn 7 ha, công suất 360.000 tấn sản phẩm/năm.

Việc đầu tư đồng bộ 2 dự án được kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghệ cao khép kín, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Doanh nghiệp sẽ tập trung huy động nguồn lực, vật lực để xây dựng dự án trở thành trang trại mẫu, đi đầu về chăn nuôi thông minh công nghệ cao tại Gia Lai.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng cam kết sẽ triển khai các cơ chế liên kết với người dân như: hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác công nghiệp, bao tiêu sản phẩm…; từng bước chuyển giao công nghệ chăn nuôi thông minh tiên tiến, nguồn giống chất lượng cao, hệ thống phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt và kinh nghiệm quản lý khoa học của Muyuan cho các nông hộ địa phương.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Muyuan thực hiện nghi thức khởi công Tổ hợp dự án. Ảnh: Minh Phương

Theo UBND tỉnh, năm 2025, đàn heo của Gia Lai đạt hơn 1,68 triệu con, đứng thứ hai cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 75% đàn heo được chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp và hơn 66% đàn heo ứng dụng công nghệ cao.

Việc thu hút các dự án quy mô lớn góp phần thúc đẩy chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn sinh học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị doanh nghiệp tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ; tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an toàn lao động và phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, cần đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải, kiểm soát mùi và thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo đảm người dân được hưởng lợi từ việc làm, thu nhập và những giá trị mà tổ hợp mang lại.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai kỳ vọng tổ hợp sẽ tiếp tục phát triển thành chuỗi giá trị khép kín, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống đến giết mổ, chế biến sâu và phân phối sản phẩm.

Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai (bên trái) tặng số tiền 500 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xã Pờ Tó. Ảnh: Minh Phương

Trong đó, việc hình thành nhà máy chế biến thịt sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, tạo điều kiện để tổ hợp triển khai hiệu quả.

Dịp này, Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng vào Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xã Pờ Tó với mong muốn đồng hành đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương.