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Gia Lai: Tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác xã

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Sáng 3-11, tại phường Pleiku, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp tập huấn “Chuyển đổi số trong quản lý, điều hành HTX” với sự tham gia của gần 100 cán bộ lãnh đạo, quản lý các HTX trên địa bàn tỉnh.

Trong 3 ngày, các học viên được trang bị kiến thức về chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành HTX; truy xuất nguồn gốc nông sản; xây dựng thương hiệu, truyền thông và phát triển thương mại điện tử.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên còn trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Qua đó, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ phù hợp với quy mô, điều kiện và nguồn lực của từng HTX.

Theo Liên minh HTX tỉnh Gia Lai, hiện nay, nhiều HTX vẫn gặp khó khăn do quy mô hoạt động nhỏ, nguồn lực tài chính và nhân lực hạn chế; phương thức quản lý chưa đồng bộ, việc ghi chép, lưu trữ dữ liệu còn thủ công. Khả năng tiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm trên môi trường số cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Do đó, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể.

Đối với các HTX nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ số còn hỗ trợ quản lý vùng nguyên liệu, theo dõi quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, kết nối doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng.

Thông qua lớp tập huấn, Liên minh HTX tỉnh kỳ vọng cán bộ quản lý các HTX chủ động đổi mới tư duy, lựa chọn những nội dung chuyển đổi số phù hợp để triển khai tại đơn vị.

Trước mắt, có thể bắt đầu từ số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng phần mềm quản lý, xây dựng kênh thông tin trực tuyến để giới thiệu sản phẩm và kết nối khách hàng.

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