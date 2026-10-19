Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Tham vấn xây dựng bản đồ vùng can thiệp dự án RECAF trên địa bàn xã SRó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH HUY ANH HUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 19-10, Ban Quản lý Dự án RECAF tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã SRó tổ chức Hội thảo tham vấn Dự án giảm khí phát thải khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ (Dự án RECAF) với nội dung xây dựng bản đồ vùng can thiệp dự án RECAF trên địa bàn xã SRó.

du-an-recaf-trien-khai-ke-hoach-tham-van-cap-xa-nham-xac-dinh-ranh-gioi-vung-can-thiep-du-an.jpg
Quang cảnh hội nghị tham vấn. Ảnh: Anh Huy

Đây là 1 trong 16 xã thuộc phạm vi thực hiện dự án sẽ tham vấn trong đợt này. Thông qua buổi tham vấn, Ban Quản lý Dự án phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, thống nhất ranh giới các vùng can thiệp để làm cơ sở xây dựng bản đồ và cơ sở dữ liệu thông tin địa lý GIS, kết nối với hệ thống quốc gia.

Bên cạnh việc xác định, hoàn thiện ranh giới vùng can thiệp, dự án còn tập trung đánh giá hiện trạng sử dụng đất, quản lý rừng; xác định các khu vực ưu tiên phát triển mô hình nông - lâm kết hợp và quản lý rừng cải tiến (IFM).

Qua đó, đề xuất các mô hình quản lý có sự phối hợp giữa chính quyền, người dân và các bên liên quan, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và có khả năng nhân rộng tại địa phương.

cac-dai-bieu-tham-gia-y-kien-tai-buoi-tham-van.jpg
Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi tham vấn. Ảnh: Anh Huy

Đáng chú ý, việc xây dựng cơ sở dữ liệu không gian còn nhằm cung cấp bằng chứng xác thực về việc không chuyển đổi đất rừng sang đất nông nghiệp, đáp ứng các yêu cầu của Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Đồng thời, dự án rà soát, loại trừ các khu vực rừng tự nhiên đã tham gia cơ chế chi trả giảm phát thải của Liên minh LEAF hoặc chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) nhằm tránh tính trùng lợi ích carbon.

Song song với tham vấn cấp xã, Ban Quản lý Dự án sẽ tiếp tục tổ chức tham vấn tại các thôn, làng với sự tham gia trực tiếp của người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Nông nghiệp

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

Nông nghiệp

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Nông nghiệp

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Nông nghiệp

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Nông nghiệp

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Nông nghiệp

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null