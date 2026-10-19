Tham vấn xây dựng bản đồ vùng can thiệp dự án RECAF trên địa bàn xã SRó

(GLO)- Sáng 19-10, Ban Quản lý Dự án RECAF tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã SRó tổ chức Hội thảo tham vấn Dự án giảm khí phát thải khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ (Dự án RECAF) với nội dung xây dựng bản đồ vùng can thiệp dự án RECAF trên địa bàn xã SRó.

Quang cảnh hội nghị tham vấn. Ảnh: Anh Huy

Đây là 1 trong 16 xã thuộc phạm vi thực hiện dự án sẽ tham vấn trong đợt này. Thông qua buổi tham vấn, Ban Quản lý Dự án phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, thống nhất ranh giới các vùng can thiệp để làm cơ sở xây dựng bản đồ và cơ sở dữ liệu thông tin địa lý GIS, kết nối với hệ thống quốc gia.

Bên cạnh việc xác định, hoàn thiện ranh giới vùng can thiệp, dự án còn tập trung đánh giá hiện trạng sử dụng đất, quản lý rừng; xác định các khu vực ưu tiên phát triển mô hình nông - lâm kết hợp và quản lý rừng cải tiến (IFM).

Qua đó, đề xuất các mô hình quản lý có sự phối hợp giữa chính quyền, người dân và các bên liên quan, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và có khả năng nhân rộng tại địa phương.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi tham vấn. Ảnh: Anh Huy

Đáng chú ý, việc xây dựng cơ sở dữ liệu không gian còn nhằm cung cấp bằng chứng xác thực về việc không chuyển đổi đất rừng sang đất nông nghiệp, đáp ứng các yêu cầu của Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Đồng thời, dự án rà soát, loại trừ các khu vực rừng tự nhiên đã tham gia cơ chế chi trả giảm phát thải của Liên minh LEAF hoặc chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) nhằm tránh tính trùng lợi ích carbon.

Song song với tham vấn cấp xã, Ban Quản lý Dự án sẽ tiếp tục tổ chức tham vấn tại các thôn, làng với sự tham gia trực tiếp của người dân.