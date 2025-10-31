Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Tham gia cuộc thi có 45 học sinh đến từ 3 trường: THCS Ayun, Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta, THCS H’Ra.

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: K.T

Các học sinh được chia thành 3 đội theo đơn vị trường học, tranh tài ở 4 phần thi gồm: giới thiệu, hiểu biết, trò chơi đồng đội và ý tưởng bảo vệ rừng, động vật hoang dã.

Kết thúc cuộc thi, Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta đạt giải nhất; Trường THCS Ayun đạt giải nhì; giải ba thuộc về Trường THCS H’Ra.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta. Ảnh: K.T

Cuộc thi là sân chơi bổ ích, giúp học sinh hiểu rõ hơn về vẻ đẹp thiên nhiên, sự đa dạng sinh học và những loài động-thực vật quý hiếm của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh; đồng thời, bồi đắp tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ rừng, góp phần lan tỏa thông điệp chung tay gìn giữ “lá phổi xanh” của Tây Nguyên.