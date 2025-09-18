Công nhận 6 cây đa tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là Cây Di sản Việt Nam

(GLO)- Sáng 18-9, ông Ngô Văn Thắng-Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh-cho biết, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa có Quyết định số 180/QĐ-HMTg công nhận 6 cây đa (Ficus glaberrima Blume) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, tỉnh Gia Lai) là Cây Di sản Việt Nam.

Cây đa trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của nhiều người trong hành trình khám phá Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các cây đa được công nhận nằm tại lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 433B và lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 433A.

Đây là những cá thể đa cổ thụ tuổi đời 218-300 năm, cao trung bình 32-42 m; có giá trị đặc biệt về mặt sinh thái gắn với lịch sử phát triển hệ sinh thái rừng Kon Ka Kinh; đồng thời mang ý nghĩa quan trọng trong gìn giữ đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên.

Theo Quyết định, các cây di sản này sẽ được hưởng chế độ tư vấn chuyên môn về chăm sóc, kéo dài tuổi thọ; được tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông chính thức của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi Trường Việt Nam.

Việc công nhận không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng, mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc giữ gìn những “báu vật xanh” của thiên nhiên.

Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Chủ tịch xã Ayun cùng cộng đồng địa phương nơi được công nhận Cây Di sản Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam để quản lý, chăm sóc và phát huy giá trị của 6 cây di sản này.

Một trong những cây đa cổ thụ có bộ rễ nổi rất đẹp được ví như "Mái tóc của nữ thần rừng". Ảnh: Minh Phương

Đây là niềm vinh dự lớn đối với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; đồng thời khẳng định tiềm năng, lợi thế của Gia Lai trong phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Trước đó, để tạo điểm nhấn phát triển du lịch, gìn giữ, bảo tồn nguồn gen cây gỗ lớn, tạo sinh thái môi trường gắn với giá trị văn hóa-lịch sử, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đã lập hồ sơ 6 cây đa cổ thụ tại Vườn đề nghị Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam xét công nhận Cây Di sản Việt Nam.